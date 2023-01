Amici 22, le anticipazioni di domenica 8 gennaio 2023: sfide ed eliminazioni

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 22.

Oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, è stata registrata una nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici. Questo sarà il primo appuntamento speciale della domenica del talent show di Maria De Filippi dopo lo stop natalizio. La nuova puntata andrà in onda domenica 8 gennaio alle 14.00 su Canale 5.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 22

La nuova registrazione di Amici 22 ha rivelato interessanti sviluppi per gli allievi del talent. Grazie ad Amici News sappiamo cosa succederà nella puntata che andrà in onda domenica 8 gennaio 2023. Questa puntata è una delle più attese del talent, perché con l'ingresso di tre allieve, presentate nell'ultima puntata speciale andata in onda prima della pausa natalizia, nella scuola altri tre allievi rischieranno di lasciare Amici.

Incerto è il destino di Niveo, che Rudy Zerbi avrebbe voluto cacciare, ma era stato frenato da Lorella Cuccarini. Tuttavia, con Valeria, la cantante e tiktoker entrata nella scuola, la sua posizione non è poi così sicura. A rischio anche Rita: la ballerina si è esibita durante il concerto di Capodanno di Canale 5 insieme ad Angelina, confermandosi una grande artista. Tuttavia, Emanuel Lo potrebbe aver deciso diversamente. Anche Raimondo Todaro ha fatto esibire Samuel e Gianmarco, indicando anche i loro nomi tra quelli a rischio di eliminazione. Avranno deciso quale sarà il loro destino?

