Amici 22: Cricca a ruota libera sulla vittoria di Mattia Zenzola, Angelina Mango e Maria De Filippi

Cricca racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici.

Giovanni Cricca, nome d’arte Cricca, è stato uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha ricordato il suo percorso nella scuola e commentato la finale, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola.

Cricca racconta il suo percorso ad Amici 22

L'esperienza di Cricca nella scuola di Amici 22 è stata ricca di colpi di scena. L'amato cantante è stato eliminato inaspettatamente prima del Serale, dopo essere stato messo in sfida da Rudy Zerbi, per poi essere richiamato in studio da Lorella Cuccarini. A tal proposito, Giovanni ha dichiarato:

Non pensavo di essere il più forte, ma in quel momento non mi aspettavo io di uscire. In quel periodo le cose andavano anche piuttosto bene, arrivavo alto in classifica. Le cose non sempre vanno come ti aspetti, quindi non ero proprio pronto a tornare a casa. Esagerando, posso dire che la settimana che ho trascorso a casa è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica.

La sua esperienza si è conclusa a un passo dalla finale, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola e arrivare seconda la cantante Angelina Mango:

Mi è sembrato piuttosto giusto. Mattia è un’eccellenza nel suo campo. Ovviamente tifavo Isobel. Sono molto contento che abbia vinto Mattia perchè comunque era il secondo anno che partecipava ad Amici, ha fatto il doppio del lavoro rispetto agli altri. Angelina ha vinto il premio della critica, il premio radio, il secondo posto e la categoria canto, quindi direi che è super meritata. Angelina è una stella, è una goduria cantare con lei. Il risultato finale credo sia anche giusto. Ognuno ha avuto il suo, e ognuno si è guadagnato delle belle cose. Tutti abbiamo vinto ad avere vissuto un’esperienza così.

Per quanto riguarda invece il rapporto con Maria De Filippi, che lo ha sempre sostenuto anche al Serale, Cricca ha confessato:

Maria è una persona fantastica e vivendola capisci il perchè. Io ero una persona che piangeva sempre come si è visto, poi c’era la storia con Isobel in mezzo, vari fattori che mi facevano vivere delle emozioni strane. Maria è sempre stata lì. Un suo abbraccio, una sua battuta, una pacca sulla spalla. Maria era un po’ tutto: materna e amica, tutto.

