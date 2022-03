Vostro onore, i dilemmi di un padre: intervista a Alessandro Casale, regista della fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Un padre e un figlio che sono costretti dagli eventi a riconsiderare il proprio non semplice rapporto. Alessandro Casale esordisce alla regia nella fiction Vostro onore, prima serata del lunedì su Rai 1 che racconta in questa intervista.

Una fiction diversa dalle altri, per Stefano Accorsi, che per Vostro onore torna a una serie sulla televisione generalista dopo molti anni. Adattamento di una produzione israeliana, scritta da un team di sceneggiatori guidato da Donatella Diamanti, è in onda stasera 7 marzo su Rai 1 il secondo appuntamento, con due episodi. In streaming, come al solito, trovate poi ondemand le varie puntate su Rai Play.

Vittorio Pagani è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta.

Nel cast, oltre a Stefano Accorsi, anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Camilla Semino Favro e Matteo Oscar Giuggioli. La regia è dell’esordiente Alessandro Casale, per anni apprezzato aiuto regista.

“Mi ha colpito l’asciuttezza e la ferocia del racconto”, ha dichiarato Casale incontrando la stampa. “Una storia che si sviluppa intorno a un uomo di legge, stimato e integerrimo, che cambia atteggiamento per salvare il figlio. Cosa sarei disposto a rinunciare? Una domanda che risuona nella mia testa, specie da padre. Il nostro adattamento è più fedele a quello israeliano che a quello americano, Your Honor, con protagonista Bryan Cranston. Affrontare l’adattamento italiano della serie originale israeliana Kvodo è stata una sfida entusiasmante e impegnativa, supportata dall’eccellente lavoro degli sceneggiatori. Loro il merito di aver trasposto sul territorio italiano una drammaturgia aderente alla realtà di una nazione come Israele, fortemente influenzata da un conflitto geopolitico e religioso pluridecennale.”

Un lavoro di regia che Alessandro Casale descrive così. "Durante le riprese mi sono concentrato, innanzitutto, sull’approfondimento dei personaggi che sono protagonisti e motore della nostra serie: il giudice Vittorio Pagani e il figlio Matteo, incarnazione del rapporto padre-figlio, archetipo della letteratura e della cinematografia di tutti i tempi. Nella grammatica del legal drama con cui ci misuriamo, ho deciso di innestare una vicinanza non solo emotiva ma anche fisica ai protagonisti, per condurre lo spettatore ad empatizzare con le vicende straordinarie con cui si confrontano Vittorio, Matteo e gli altri personaggi della serie. Altro obiettivo che mi sono prefissato è stato quello di descrivere, al di fuori dei soliti schemi, l’interazione della criminalità organizzata con il tessuto socioeconomico di una città come Milano (teatro del racconto), senza indugiare su una rappresentazione della violenza eccessivamente spettacolarizzata, ma cercando di insinuare nello spettatore un continuo e quasi subliminale senso di pericolo."