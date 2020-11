Vite in Fuga: Data di Uscita, Trama e Cast della nuova Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Una famiglia si trova suo malgrado in un intrigo di cui non conosce ragioni né confini. Accade nella nuova fiction Vite in Fuga, dal 22 novembre in prima serata su Rai1.

Cosa sappiamo delle persone che amiamo? Di nostra moglie, di nostro marito, dei nostri figli? Crediamo di conoscere tutti i loro pensieri, il loro passato, le sfumature più impercettibili delle loro espressioni. Viviamo al sicuro, protetti da questa certezza, ma la verità è che conosciamo solo pochi frammenti della loro vita. Anzi, spesso non conosciamo nemmeno noi stessi.

La nuova serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Paypermoon intitolata Vite in Fuga affronta questi argomenti mettendo al centro della narrazione una famiglia normale alle prese con una straordinaria avventura, un intrigo di cui non conosce ragioni e confini. La prima puntata di Vite in Fuga andrà in onda domenica 22 novembre alle 21:25 su Ra1.

Vite in Fuga: la Trama

Claudio e Silvia Caruana hanno denaro, rispettabilità, un matrimonio che dura da vent’anni e due figli che non hanno mai dato problemi. Finché un giorno Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della banca per cui lavora. Quando il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto, Claudio sembra essere il principale indiziato.

La fuga appare l’unica soluzione possibile e, per sottrarsi alle minacce, scoprire la verità e riabilitare il proprio nome, Claudio accetta l’aiuto di un ex agente dei Servizi segreti, ottenendo identità fittizie e un futuro nuovo di zecca, da iniziare sotto mentite spoglie tra i monti dell’Alto Adige. Per i Caruana inizia un percorso fatto di pericoli, dubbi, sospetti, sorprese scioccanti; un percorso doloroso, ma necessario che li condurrà alla verità e a riscoprire gli autentici valori che li avevano uniti.

Vite in Fuga: il Cast

Diretta Luca Ribuoli, Vite in Fuga si avvale di un cast con nomi importanti: Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Tecla Insolia, Tobia De Angelis, Federica De Cola, Alessandro Tedeschi, Pierpaolo Spollon, Francesco Colella e Ugo Pagliai. La serie è ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano e sceneggiata da Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Serino. La fotografia è firmata da Ivan Casagrandi, la scenografia è di Marcello Di Carlo, i costumi di Eva Coen, le musiche di Nicola Tescari e il montaggio di Pietro Morana.

Vite in Fuga: Quando va in Onda e in Quante Puntate

Il palinsesto di Rai1 ha programmato la messa in onda di Vite in Fuga in sei seguenti serate: 22, 23, 29, 30 novembre e 6, 7 dicembre. Ogni puntata presenterà due episodi, il primo in onda alle 21:25 e il secondo a seguire alle 22:30. I primi due episodi saranno disponibili in anteprima in streaming su RaiPlay dal 20 novembre. Ci vorrà dunque un totale di 12 episodi per raccontare le intricate vicende in cui la famiglia Caruana si ritroverà suo malgrado.