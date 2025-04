Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 12 e Domenica 13 aprile 2025 su Canale 5

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 12 e domenica 13 aprile 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Luk3 e LDA dalla scuola di Amici, poi il pasticcere Damiano Carrara con la sua famiglia, spazio poi a Elisabetta Gregoraci e Francesca Tocca.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 12 aprile 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 12 aprile 2025 , in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista Rosanna Fratello, artista che sta vivendo una seconda primavera professionale. Per la prima volta in studio Carla Gozzi, che ha fatto della sua passione per la moda e lo stile la sua vita. Prima volta in studio, con la sua bella famiglia, anche per il noto pasticciere Damiano Carrara, pasticcere, volto di Real Time ed ex concorrente di Pechino Express. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, arriva la storia del cantautore LDA e poi quella di Luk3, il giovane cantante eliminato nell’ultima puntata del serale. Infine, intervista di coppia per Costantino Vitagliano e la sua nuova compagna Daphne.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 13 aprile 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 13 aprile 2025 , simbolo della scena musicale italiana, intensa intervista a Patty Pravo. Spazio poi alla showgirl Elisabetta Gregoraci e alla ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, che sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita. Sempre dal talent show di Maria De Filippi sarà ospite la super coppia di professori formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, per la prima volta a Verissimo, con il suo racconto di vita, Licia Colò, accompagnata da sua figlia Liala.

