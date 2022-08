Una Vita, chi è Genoveva Salmeron: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Genoveva Salmeron, l'ultima Dark Lady della Soap Opera Una Vita, in onda su Canale 5, e sull'attrice che la interpreta, Clara Garrido.

Volto storico nelle trame di Una Vita, Genoveva Salmeron è la bella Dark Lady della soap opera spagnola di Canale 5. Presente da anni, Genoveva è un personaggio che, a causa delle pene d'amore, si è trasformata in una donna spietata. Prima la morte di Samuel, poi l'inganno di Felipe, ed infine l'infausto matrimonio con il terribile Aurelio. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei, e sull'attrice che la interpreta, Clara Garrido.

Una Vita: Genoveva è la Dark Lady di Calle Acacias!

Genoveva Salmeron è la Dark Lady dagli occhi di ghiaccio di Calle Acacias. La donna è giunta nel quartiere insieme a Samuel, il marito di cui era follemente innamorata. Nel momento in cui gli abitanti di Acacias si sono rifiutati di dare il loro aiuto al giovane uomo, lasciandolo in balia dei suoi aguzzini che lo uccideranno senza pietà, Genoveva ha iniziato a covare rancore nei confronti di tutti loro. Così, la signora è convolata a nozze con il potente Alfredo, con il solo obiettivo di seminare il caos nel quartiere. Tuttavia, il cuore della Salmeron è tornato poi a battere all'impazzata, stavolta per Felipe. Quest'ultimo, però, benché l'abbia sposata, non ha mai provato niente per lei. Dopo averlo tormentato a lungo, pur continuando ad amare l'avvocato, Genoveva si è arresa ed ha accettato l'annullamento del matrimonio. Alla fine, la donna è diventata la moglie di Aurelio, ma soltanto per affari.

Una Vita: Genoveva avrà il suo lieto fine?

Ora, la Salmeron ed il marito sono impegnati in una guerra fredda: non fanno che mettersi i bastoni tra le ruote, reciprocamente. Per tale ragione, quando la Dark Lady scoprirà però di aspettare un bambino dall'odiato Quesada, tenterà di abortire. Il messicano lo verrà a sapere e, in un impeto di rabbia, tenterà addirittura di strangolarla. Genoveva, d'altra parte, tenterà il suicido tanto per il figlio che porta in grembo quanto per la figlia che, purtroppo per lei, sta per raggiungerla a Calle Acacias. Infatti, nonostante la sua primogenita segreta, Gabriela, sembri un agnello, è in realtà un lupo: dietro il suo aspetto angelico ed i suoi modi gentili, si nasconde una fanciulla dalla natura mefistofelica. Gabriela è nel quartiere per vendicarsi di Genoveva, la quale l'ha abbandonata in passato, e per prendersi ciò che le spetta, ossia la sua eredità. Giorno per giorno, la ragazza le somministrerà del veleno. D'altra parte, la Salmeron non morirà per mano di Gabriela: sarà proprio Aurelio a spararle. Ad un passo dalla morte, la donna chiederà a Felipe di perdonarla, ma l'avvocato, ancora furioso per tutto il male che gli ha inflitto, se ne andrà, lasciandola morire sola, senza esaudirle l'ultimo desiderio.

Una Vita, Clara Garrido: Ecco chi è l'attrice che dà il volto a Genoveva

Clara Garrido è appassionata di fotografia, un'arte che le permette di comunicare i suoi stati d'animo tanto quanto la recitazione, l'altra sua grande passione. Dopo il diploma, intraprende gli studi universitari di Comunicazione Audiovisiva e si forma nel prestigioso Teatro di Juan Carlos Corazza. Nel 2013, la Garrido ottiene una parte nella serie televisiva Il Principe - Un amore impossibile, dove interpreta la sorella del fidanzato di Fatima.

Dopo il debutto, inizia a prendere parte a varie serie televisive spagnole fino a che non approda ad Acacias 38. Nella soap opera la Garrido è Genoveva Salmeron.

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Sappiamo che la Garrido è alta 1,70 cm , e che parla piuttosto fluentemente l’inglese. Inoltre, sta lavorando per migliorare la sua scrittura, sperando di potersi cimentare nella regia in futuro. Nessuna traccia di fidanzati, neppure sui social, dove vanta ben 18,6 mila follower.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10