Un Posto al Sole: Niko viene raggirato da Valeria, possibile che non se ne renda conto?

Nelle puntate di Un Posto al Sole, la Soap in onda su Rai3, appare sempre più evidente che Niko stia subendo l'influenza di Valeria e che quest'ultima lo stia raggirando per i suoi interessi. Possibile che il giovane Poggi non se ne renda conto?

Il legame tra Niko e Valeria in Un Posto al Sole è stato oggetto di molti dubbi e domande, ma è abbastanza chiaro un elemento: Valeria sta raggirando il giovane Poggi per i suoi scopi e si è intromessa nel rapporto padre-figlio di Niko e del piccolo Jimmy. Come è possibile che il figlio di Renato e Giulia non se ne sia reso conto?

Un Posto al Sole: Valeria e Niko, un rapporto che presenta aspetti poco chiari

L'incontro, del tutto fortuito, tra Niko e Valeria durante una vacanza in montagna ha portato i due a riprendere i contatti e a frequentarsi come già era successo in passato. I fan di Un Posto al Sole ricorderanno infatti che, molti anni fa, tra le trame della Soap di Rai3 c'era anche l'amore tormentato di Niko per Valeria. Ma, se all'epoca la coppia suscitava qualche simpatia dovuta alle difficoltà che aveva dovuto affrontare, ora, appare sempre più chiaro che Valeria stia raggirando Niko per i suoi interessi. Il loro rapporto ha diversi aspetti poco chiari di cui, tuttavia, il giovane Poggi non sembra rendersi conto. Sicuramente Valeria non sta tramando nulla di particolarmente losco o pericoloso, ma è diventata una presenza tossica nella vita dell'avvocato, portandolo a compiere scelte che sono sempre più frettolose e poco lucide.

Un Posto al Sole: Valeria ha minato il legame tra Niko e Jimmy

Se magari vedere l'ingenuo Niko Poggi raggirato dalle astuzie di Valeria può risultare quasi divertente da osservare, il deterioramento del rapporto tra Jimmy e suo padre lo è molto meno. In una Soap in cui diversi sono i legami padre-figlio spezzati (vedi Roberto Ferri e Alberto Palladini con la rispettiva prole) quello tra Niko e Jimmy è sempre stato un rapporto unico, anche per le circostanze che hanno portato il giovane Poggi a diventare padre. Nonostante non abbia la saggezza di Raffaele o il pragmatismo di Renato, Niko ha accettato il suo ruolo di padre con gioia e si è votato a crescere Jimmy, aiutato anche da Manuela e dalla madre del piccolo, la più spericolata Micaela. Merito anche della presenza di Bianca, nonna Giulia e degli altri condomini, il piccolo Jimmy è diventato un bambino giudizioso e maturo per la sua età. Tanto che in più di un'occasione ha aiutato il padre e gli ha fornito preziosi consigli. Proprio questa complicità è venuta a mancare da quando Valeria si è intromessa nell'equazione. La ragazza, infatti, ha cercato in tutti i modi di allontanare padre e figlio e ora, con l'arrivo di sua nipote, ha spinto Jimmy ad assumere comportamenti superficiali e poco chiari.

Un Posto al Sole: Niko si sveglierà finalmente e capirà la verità?

Che Niko non sia un personaggio particolarmente arguto lo si è capito da tempo, tra le sue caratteristiche c'è infatti un'ingenuità e una bontà d'animo che lo hanno reso, soprattutto in passato, preda di raggiri e inganni. Ma che si arrivi a non fargli realizzare che Valeria lo sta raggirando per i suoi scopi, sembra davvero il colmo! Possiamo dare la colpa al dolore per la perdita di Susanna, che avrebbe spinto il Poggi a cercare conforto nelle braccia della ragazza, nonostante Manuela continui ad amarlo da lontano. Ma, non è ammissibile che Niko non abbia ancora realizzato di essere diventato un burattino per gli scopi di Valeria. Riuscirà ad aprire gli occhi e a scoprire la verità?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.