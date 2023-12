Un Posto al Sole Anticipazioni, Speranza non si rassegna con Samuel, ritorno di fiamma tra Silvia e Michele?

Anticipazioni TV

Ancora preoccupazioni d'amore per gli inquilini di Palazzo Palladini: secondo quanto ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole vedremo che Speranza non vuole rassegnarsi alla rottura con Samuel, mentre Silvia avrà dei ripensamenti su Michele dopo un'inattesa scoperta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza preda della tristezza per Samuel

I continui tradimenti con Micaela hanno spinto Samuel a rendersi conto che non può continuare a prendere in giro Speranza e lo porteranno a chiudere definitivamente la sua storia con lei. La giovane Altieri non sembra però rassegnarsi alla fine del suo amore con Samuel, anche perché del tutto ignara della tresca del suo - ormai - ex fidanzato con Micaela Cirillo. Preda della tristezza, Speranza farà di tutto per fingere che tra lei e Samuel non sia cambiato nulla, finendo però col peggiorare la situazione e attirandosi le preoccupazioni di Guido e Mariella per il suo stato d'animo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella svela a Silvia la verità sui problemi economici di Michele

I preparativi delle nozze tra Rossella e Riccardo proseguono a gonfie vele: la dottoressa ha deciso di tagliare il budget del matrimonio, avendolo lungamente superato e non volendo pesare troppo sui suoi genitori. Infatti, mentre Silvia è entusiasta di prendere parte economicamente alle spese per le nozze, Michele si è tirato indietro, deludendo l'ex moglie, ignara che lui abbia prestato del denaro a Nunzio Cammarota per permettergli di salvare il Cffè Vulcano. Quando un commento di Giancarlo su Michele procurerà un grande dispiacere all'uomo, Rossella deciderà di svelare tutta la verità alla madre e di difendere così il padre!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: ritorno di fiamma tra Silvia e Michele?

Silvia verrà a sapere da Rossella che Michele ha aiutato Nunzio per consentirgli di salvare il Caffè Vulcano dalle mire del perfido Alberto Palladini. Questo gesto di grande generosità, tra l'altro taciuto dal giornalista, porterà Silvia a rivalutare positivamente l'ex marito, dato che il suo diniego di prender parte economicamente al matrimonio di Rossella l'aveva molto delusa. Ma non solo: potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Infatti, da un lato, Silvia non è sicura della presenza di Giancarlo in pianta stabile nella sua vita e dall'altro anche Michele non trova particolarmente gradevole il compagno dell'ex moglie. Quando Silvia scoprirà la verità sul contributo di Michele, cambierà idea su di lui e lo guarderà con occhi diversi, tanto che la stessa Mariella commenterà che questo gesto prova quanto forte sia il legame tra i due. Che davvero ci possa essere un ritorno di fiamma per loro due?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.