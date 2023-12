Un Posto al Sole Anticipazioni, le nozze di Rossella e Riccardo sono a rischio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Rossella e Riccardo potrebbero non sposarsi più! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole scopriremo quale sarà il destino del matrimonio di Riccardo e Rossella. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che le nozze dei due giovani sono a rischio! E che questa volta potrebbero davvero rischiare di non unirsi in matrimonio!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele rifiuta di pagare le nozze di Rossella!

Continuano i preparativi per le nozze di Rossella e Riccardo: dopo diversi tentennamenti, la dottoressa si deciderà a ridimensionare i suoi sogni per il grande giorno e opterà per una cerimonia più semplice. Il motivo? Sembra che Michele non vorrà contribuire alle nozze della figlia, rischiando di mandare tutto all'aria. Silvia sarà molto delusa da questo suo atteggiamento, non comprendendo il motivo dietro la sua scelta. La donna, infatti, credeva che Michele avesse accettato l'unione tra Rossella e Riccardo e, invece, con questo suo comportamento, le nozze saranno messe a rischio!

Anticipazioni Un Posto al Sole: tensioni tra Rossella e Riccardo. Le nozze saltano?

Come ci svelano le Anticipazioni, inoltre, anche tra Rossella e Riccardo non mancheranno le tensioni: i due dottori, infatti, sul lavoro sono spesso in contrasto a causa della natura poco tollerante del Crovi e del desiderio di Rossella di mettersi alla prova come medico. La giovane, infatti, deciderà di provare a prestare servizio anche sulle ambulanze, ma incontrerà nuovamente l'opposizione del suo futuro marito. Per Riccardo, infatti, quel tipo di lavoro non è adatto alla dottoressa Graziani e cercherà con ogni mezzo di farglielo comprendere. Questo porterà i due a litigare in più di un'occasione e spingerà Rossella a domandarsi nuovamente se è davvero Riccardo la persona giusta per lei...Anche perché al contrario del Crovi, Nunzio appoggerà in pieno la sua decisione!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele svela la verità a Nunzio!

Nel frattempo, Nunzio verrà a sapere del rifiuto di Michele di aiutare Rossella con le nozze. Lo chef del Vulcano troverà strano il suo comportamento e indagherà sulla questione, scoprendo così che Michele ha diversi problemi economici e non può aiutare la figlia, pur volendo. Mentre Silvia, delusa dall'ex marito, si sfogherà con Giancarlo, lo chef del Vulcano si sentirà in colpa perché Michele ha rinunciato a una cospicua somma di denaro per permettergli di diventare socio del Vulcano e salvarlo dalle grinfie di Palladini. Ed è questo il motivo per il quale non può contribuire alle spese per le nozze di Rossella. Cosa deciderà di fare il Cammarota?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.