Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano pronto a un passo importante con Viola: in arrivo una romantica proposta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate Damiano prenderà una decisione importante sulla sua relazione con Viola. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le trame dei nuovi episodi di Un Posto al Sole ci regaleranno una sorpresa molto romantica per quanto riguarda una delle coppie della Soap di Rai3: quella formata da Damiano e Viola. Il poliziotto, infatti, come rivelano le Anticipazioni, è pronto a compiere un passo importante con la sua Viola e assisteremo, nelle prossime puntate, a una dolce proposta per la figlia di Ornella.

Un Posto al Sole Anticipazioni: tra Damiano e Viola prosegue tutto a gonfie vele...

La relazione tra Damiano e Viola procede a gonfie vele: quella che sembrava una passione nata da un momento di crisi del matrimonio della figlia di Ornella con Eugenio si è rivelata in realtà una storia d'amore che prosegue con alti e bassi, come per tutte le coppie, ma che si sta dimostrando solida e concreta. Viola ha dimostrato di amare Damiano in tante occasioni, non solo preoccupandosi per lui e la sua incolumità, ma incoraggiandolo e sostenendolo nelle ultime vicende che ci sono state mostrate negli episodi di Un Posto al Sole. Damiano, da parte sua, sembra aver trovato una nuova serenità e ha perso quell'ombra che offuscava il suo sguardo quando l'abbiamo conosciuto. Con la dolce Viola, il poliziotto ha riscoperto l'amore e ha compreso di avere al suo fianco una compagna con cui è disposto a condividere tutto. Al punto che nella sua mente maturerà l'idea di farle una romantica proposta...

Anticipazioni Un Posto al Sole: arriva una romantica proposta di Damiano a Viola!

Damiano, come ci svelano le Anticipazioni, ha deciso di compiere un passo importante per la sua relazione con Viola. Il poliziotto organizzerà una romantica proposta, portando la compagna vicino al mare, per un pranzo a due e per trascorrere insieme dei momenti di felicità e spensieratezza. La situazione sarà per lui propizia perché Damiano ha deciso di chiedere a Viola di andare a convivere! La sua proposta nasce dal bisogno di poter vivere ancora più intensamente la sua storia d'amore con la guida turistica, intrecciando saldamente le loro vite e iniziando una nuova fase della loro frequentazione. Ma, se Damiano è entusiasta all'idea di poter convivere con Viola, sembra invece che la figlia di Ornella non manifesti altrettanta felicità...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola accetterà la proposta di Damiano?

Le Anticipazioni ci svelano che Viola non avrà la reazione sperata da Damiano alla sua proposta di andare a vivere insieme. La donna, infatti, resterà sorpresa da questa inaspettata proposta e sarà presa da dubbi e ansie. Dopotutto, la loro frequentazione è relativamente recente e anche se Viola è innamorata del poliziotto, fino a qualche mese fa c'era ancora la possibilità di un ritorno di fiamma con Eugenio. Inoltre, mentre Manuel vive con Rosa, il piccolo Antonio trascorre la maggior parte del tempo con sua madre, perciò, un altro cambiamento dopo il divorzio dei genitori potrebbe non essere così facile da accettare per il bambino. Per Viola, la proposta di una convivenza arriva, quindi, in un momento totalmente inaspettato, tanto che non è dato sapere quale sarà la sua risposta alla domanda di Damiano. Che questa sua incertezza possa aprire una crisi nel rapporto con il Renda, già messo a dura prova dai più recenti avvenimenti?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.