Un Passo dal Cielo 7: Anticipazioni sull'Ultima Puntata di Stasera della Fiction con Giusy Buscemi

Anticipazioni TV

Stasera lunedì 8 maggio arriva in TV in prima serata su Rai1 l'ottavo e ultimo appuntamento con Un passo dal cielo 7.

Va in onda questa sera lunedì 8 maggio 2023 alle ore 21:30 su Rai1 l'ottava e ultima puntata di Un passo dal cielo 7, anticipata rispetto alla regolare messa in onda del giovedì, così come è stata anticipata la puntata 7 andata in onda ieri sera.

Dopo la messa in onda anche di questi ultimi due episodi, la stagione sarà interamente disponibile in streaming su RaiPlay.

Nel cast dei nuovi episodi che vedremo per un totale di otte prime serate, troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e Leonardo Pazzagli, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales.

La regia è affidata a Enrico Ianniello e Laszlo Barbo e la sceneggiatura a Mario Ruggeri, Carlo Mazzotta e Alberto Vignati. Un passo dal cielo 7, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei.

Un passo dal cielo 7: la Trama del Finale di Stagione

EP. 15 - L'ultima verità (Parte I)

I segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio.

EP. 16 - L'ultima verità (Parte II)

Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.

Stasera 7 maggio va in onda l'ottava e ultima puntata della settima stagione di Un passo dal cielo, in prima serata su Rai1.