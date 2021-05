Un Passo Dal Cielo 6: la Prossima Puntata della Fiction sarà l'Ultima

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nella prossima e ultima puntata della fiction Un passo dal cielo 6? Un finale sorprendente che terrà incollati alla poltrona i milioni di fan dei paesaggi d'alta montagna dell'appuntamento fisso per la prima serata del giovedì su Rai 1.

Il titolo della serata è tutto un programma: Lacrime nella pioggia. Un riferimento per cinefili, magari, ma soprattutto un indizio su come siamo arrivati a conclusione di Un passo dal cielo - I guardiani, sesta stagione. La prossima puntata della fiction, infatti, sarà anche l'ultima e ci lasceremo, in attesa di una probabile settima stagione, con un colpo di scena in grado di far restare gli affezionati telespettatori con la bocca aperta. Una sorpresa da far muovere le cime secolari delle Dolomiti bellunesi, in cui sono ambientate le avventure del commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Francesco Neri (Daniele Liotti), suo scudiero e custode delle alte cime, ma anche dei boschi e dei laghi, proprio come quello di San Vito di Cadore, su cui si affaccia il commissariato al centro della storia.

Beniamino Catena ha diretto anche questo ultimo episodio, mettendo in luce le dinamiche caratteritiche di questa stagione, con azione e indagini sempre al cuore della vicenda, senza dimenticare però l'umanità e una dose sempre maggiore di umorismo, anche grazie a nuovi personaggi di contorno eccentrici a far compagnia al buffo Sancho Panza del commissario, Huber Fabricetti alias Gianmarco Pozzoli.

Ma Cosa succederà nella prossima puntata, l'ultima, di Un passo dal cielo 6? Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.