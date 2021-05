Un Passo dal Cielo 6: Anticipazioni sulla Puntata di Stasera della Fiction

Anticipazioni TV

Settima puntata, ormai la penultima, per la fiction ormai classica delle prime serate del giovedì di Rai 1. Tutte le anticipazioni sull'appuntamento di stasera con Un passo dal cielo 6.

Ormai siamo arrivati alpenutlimo appuntamento, almeno per questa sesta stagione, della fiction di successo duraturo, Un passo dal cielo. Stasera sarà la volta della settima puntata, in questo giovedì 13 maggio sempre in prima serata su Rai 1. Beniamino Catena torna dietro alla macchina da presa, con Enrico Ianniello e Daniele Liotti sempre alle prese con indagini sospese fra necessità di giustizia e grande umanità, in una fiction che continua a mescolare i grandi scenari naturali delle Dolomiti con uno sguardo umano e benevolo sulla piccola realtà sociale di un paese fra i monti.

Nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. I rapporti fra i protagonisti continuano a regalare sorprese, fra amori non più tali e rapporti sempre più intimi fra quelli che sono ufficialmente soltanto amici, ma forse qualcosa di più. Se l'ironia e qualche risata in più fanno parte del menù di questa nuova stagione, rimangono sempre centrali le dinamiche misere e gloriose degli esseri umani, alle prese con relazioni, amori e rimpianti

Le anticipazioni sulla settima puntata di Un passo dal cielo 6, Il sentiero delle ore

Un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.