Ultima Fermata, al via la prima puntata, questa sera, mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5

Primo appuntamento con il nuovo format prodotto dalla Fascino dedicato alle coppie.

Debutta questa sera, in prima serata su Canale 5, il nuovo format prodotto dalla Fascino P.G.T, Ultima Fermata condotto da Simona Ventura. Il programma, a cura di Raffella Mennoia Luca Zanforlin, segue le vicende di alcune coppie in crisi che decideranno se proseguire il loro cammino insieme o lasciarsi per sempre.

Le coppie della prima puntata di Ultima Fermata

Valeria e Maurizio, separati da un anno e mezzo. Valeria è ora sentimentalmente legata ad un altro uomo dopo i ripetuti tradimenti di Maurizio, infatti, ha deciso di voltare pagine. Il nuovo compagno, Antonio, si è rivelato però poco affidabile e il marito continua a chiedere un'altra possibilità

Samuel e Valentina, sposati, con due figli. Valetntina ha chiesto il divorzio e si è legata sentimentalmente ad un altro uomo, un vecchio amico di famiglia. Samuel si è rivolto a Ultima Fermata sperando che la moglie possa ripensarci.

Jonathan e Adriana. Quest’ultima sta minando il rapporto con lui a causa di un'eccesiva gelosia che sta facendo vacillare la storia.

Le coppie vivranno separate in casa e il format prevede la possibilità che i due ex compagni possano interagire l'uno con l'altra ma anche vedere cosa far l'altro in assenza dell'ex partner. Le telecamere seguiranno ogni dinamica ed evoluzione. Ci sarà il supporto anche di psicologi e terapeuti di coppia che potranno aiutare i protagonisti a comprendere meglio le loro azioni. Al termine del loro percorso, potranno confrontarsi faccia a faccia e decidere cosa fare della loro relazione. Se tornare insieme o prendere definitivamente strade diverse.

La prima puntata de Ultima Fermata ci aspetta oggi, mercoledì 23 marzo, a partire dalle 21.30 su Canale 5.