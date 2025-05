The Family: Chi è Alper Cankaya? Tutto sul bello e tenebroso Bedri della Soap Turca

Anticipazioni TV

Alper Cankaya è l'affascinante attore che presta il volto a Bedri in The Family: ecco è tutto ciò che sappiamo su di lui!

Il "mascalzone" Bedri, il cugino di Aslan in The Family è uno dei protagonisti di questa seconda stagione di The Family. Che cosa sappiamo però di Alper Cankaya, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Passioni di Alper Cankaya

Alper Cankaya è nato a Tekirdag, in Turchia, il 7 marzo del 1990; quindi è del segno dei Pesci ed ha 35 anni. Ben presto, si è trasferito con la sua famiglia in un'altra città turca, Ankara. Da sempre appassionato di recitazione, durante gli anni di scuola ha iniziato ad esibirsi in alcuni spettacoli teatrali. Nel 2012 ha abbandonato gli studi di Economia presso l'Università di Gazi, ed in seguito si è iscritto all'Università di Bilkent per studiare Teatro. Tra il 2015 ed il 2017, ha cominciato a lavorare come istruttore ed assistente alla regia presso il Bilkent Children's Theatre. Nel 2017 ha conseguito la laurea e nello stesso anno ha fondato Stage 367 con alcuni compagni di corso.

La carriera di Alper Cankaya

Ha esordito sul piccolo schermo nel 2018 vestendo i panni di Arslan nella serie TV Vatanim Sensin. Tra le altre serie troviamo: Cukur, Ex Askim, Yargi, Baba, Biz Kimden Kaciyorduk Anne?, ma soprattutto Gaddar, in cui prestava il volto ad Enver, ed Aile, titolo originale di The Family, dove lui è il cugino di Aslan, Bedri. Nnel 2019, invece, ha debuttato sul grande schermo nel ruolo di CIhat nel film Soz Senettir. Tra le altre pellicole c'è anche Cam Perde. Tuttavia, sono ancora di più le opere teatrali in cui ha recitato.

Alper Cankaya: Vita Privata e Instagram dell'attore di The Family

Il suo profilo Instagram ufficiale è @alpercaxn, e al momento conta ben 434.000 follower. Qui, la maggior parte dei post che pubblica lo vedono protagonista, e lo ritraggono o nella sua quotidianità o - soprattutto - sul set; è evidente, infatti, quanti ami il suo lavoro. A proposito di amore, il suo cuore dovrebbe essere occupato. Stando a quanto si evince leggendo degli articoli di gossip turco che circolano sul web, dovrebbe essere sentimentalmente impegnato con una collega, ossia l'attrice turca Selin Koseoglu. In effetti, i due si seguono sui social; d'altra parte, devono essere molto riservati, dato che sui loro rispettivi profili non ci sono foto in cui sono ritratti insieme.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.