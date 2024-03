Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024: Leon sfida Paul a un duello... sportivo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 25 al 29 marzo 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 10.00.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Leon perde il lavoro per amore di Josie

Josie ha lasciato perdere la ricerca del suo padre biologico e ora vuole concentrarsi solo su Erik, la persona che l’ha cresciuta e su Leon, l’uomo che ha rinunciato al suo lavoro per lei.

Leon porta Josie a una fiera alimentare e lei può offrire i suoi cioccolatini. Questo però gli costa il lavoro.

Felice di quello che il ragazzo sta facendo per lei, Josie vuole aiutarlo a trovare un altro lavoro. La pasticcera si sente in colpa per avergli fatto perdere il suo contratto e vorrebbe rimediare. Gli riferisce quindi di una posizione come responsabile delle pubbliche relazioni al Fürstenhof e lo spinge a candidarsi. Leon però riceve un rifiuto.

Josie si convince che ad aver rifiutato la candidatura di Leon sia stato Paul e decide di affrontarlo. Scopre però troppo tardi, ovvero dopo che ha aggredito il suo ex, che il vero responsabile è Christoph, che ha assegnato il lavoro a Erik per aiutare Paul a riconquistare Josie.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Leon sfida Paul a un duello… sportivo!

Paul cerca di rimediare e tenta di convincere Erik a lasciare l’incarico a Leon, per il bene di Josie. Quando Leon scopre quello che sta facendo Paul si infuria e sfida il ragazzo a un duello sportivo.

Paul chiede a Josie di aiutarlo per creare un piano nutrizionale per riuscire a superare la sfida del triathlon. Anche Leon chiede la stessa cosa alla compagna e lei si trova in difficoltà. Non può gestire entrambi.

A peggiorare le cose ci si mette il fatto che Paul e Leon condividono ancora l’appartamento. Quando i due ragazzi si scontrano ancora una volta per capire chi debba rimanere e chi no, Leon decide di prendersi una piccola rivincita. Invita Josie nell’appartamento e le organizza una cena romantica, nella speranza che finalmente la ragazza si metta contro Paul.

Trame e Anticipazioni di Tempesta d’Amore: Carolin confessa i suoi sentimenti a Vanessa

Il comportamento di Carolin lascia perplessi sia Vanessa che Michael. Quest’ultimo le chiede immediate spiegazioni e lei riesce a calmarlo.

Vanessa chiede a Michael di darle una mano a mediare tra lei e Carolin e per portare le due a fare pace inventa una gita al lago.

Carolin accetta ma trova Vanessa al posto di Michael. La ragazza si fa convincere a fare un giro in barca per poter parlare ma finisce per avere un nuovo avvicinamento con l’amica, che le fa perdere totalmente il controllo e la porta a spingere Vanessa in acqua.

Vanessa non accetta le scuse di Carolin e chiude ogni rapporto con lei. Michael e Max scoprono che le due ragazze hanno discusso e per evitare ulteriori drammi, prendono anche loro una difficile decisione.

Quando Vanessa scopre che Carolin ha offeso Michael decide di affrontare di nuovo l’ex amica, che alla fine è costretta a rivelarle i suoi veri sentimenti, costringendola a dirle che non ricambia e che dovrà tenersi lontana da lei. Carolin spera che il suo segreto non venga svelato e che tra lei e il suo fidanzato, nonostante tutto, possa esserci un futuro.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Alexandra prende una decisione su Markus e Christoph

Shirin è offesa dall’atteggiamento di Gerry che le impone di far rimanere Helene nel salone di bellezza mentre Christoph scopre i veri motivi per cui gli Schwarzbach spingono per la vendita dell’ala est del Fürstenhof.

Christoph promette ad Alexandra di aiutarla mentre Werner firma il contratto senza sapere nulla.

Gerry cerca di superare la distanza con Shirin ma scopre che la ragazza non vuole sentire ragioni e anzi se la prende ancora di più con lui quando il giovane l’accusa di non potersi esprimere liberamente con lei.

Markus scopre gli inganni di Christoph e lo smaschera. Per umiliarlo ancora di più gli rivela di avere intenzione di organizzare una festa di compleanno per Alexandra.

Christoph è stanco di dover combattere per amore e prende le distanze da Alexandra. Lei, ferita dalla sua lontananza, finisce per riflettere sui suoi sentimenti e cede. Intanto Eleni, sua figlia, è arrivata in paese.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 10.00 su Rete4.