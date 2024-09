Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024: Alexandra non molla la presa. Vuole la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 16 al 20 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 16 al 20 settembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Vanessa commossa dal regalo di Max

Max trova una vecchia bicicletta e gli viene l’idea di trasformarla in una bici da trasporto per bambini e di regalarla a Vanessa. La ragazza si commuove davanti a questa iniziativa e accetta di provarla. Mentre sono in giro con la bici, i due ragazzi vengono sorpresi da un temporale.

Carolin intanto è ancora profondamente scossa dalla confessione di Vanessa e sebbene ne sia ancora innamorata, deve prendere delle decisioni.

Helene non sa cosa fare. Da un lato non si sente ancora pronta per perdonare André e dall’altro è commossa per come l’uomo sia preoccupato per lei. Quanto André prenota un appuntamento al centro di bellezza, lei gli chiarisce di non essere disposta a correre nuovamente rischi e di non voler ricominciare da capo. L’uomo però non si dispera e le propone un compromesso.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni tenta di fermare Alexandra ma la madre vuole vendetta a tutti i costi

Alexandra vuole far trasferire Vroni in un altro ospedale perché non si fida della struttura in cui è ricoverata. Michael cerca di allontanare Leander dalla furia degli Schwarzbach e reagisce con calma alla proposta di Alexandra e spera che Leander venga presto scagionato da ogni accusa.

Markus continua a sostenere l’idea di Alexandra mentre Eleni è in asia per Leander e pure Alfons ha paura per lui. Eleni, in preda allo sconforto, chiede aiuto a Christoph affinché lui possa parlare con la madre e farla ragionare.

Eleni si rende conto che Alexandra non ha intenzione di abbandonare il suo progetto di vendetta mentre Leander tenta di mettere da parte le sue preoccupazioni per starle vicino. I due ragazzi si promettono di aiutarsi a vicenda e di non permettere a nessuno di separarli.

Incoraggiati dalle loro promesse, decidono di concedersi del tempo insieme e fanno un’escursione. Tornati a casa, rilassati, devono affrontare Markus, che rimprovera Eleni.

Noah intanto riceve una mail che Vroni aveva programmato e scopre che la ragazza voleva davvero organizzare una sfida acchiappa stella con lui. Il ragazzo si sente terribilmente in colpa e Valentina, al suo fianco, lo convince a fare comunque la sfida.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Erik in difficoltà

Erik deve prepararsi per la sua interpretazione di Ajay Khan e per farlo guarda molti film su di lui. Si rende però subito conto che ci vorrà molto tempo per riuscire a calarsi totalmente nel ruolo. Deve però fare i conti con una notizia sconvolgente: Ulrike vuole andarsene.

Erik sembra riuscire a calarsi nella parte di Ajay Khan ma va in crisi quando Gerry gli chiede di ballare una danza bollywoodiana con Shirin. L’uomo accetta ma non è per nulla un ballerino dotato. Intanto riesce ad allontanare i sospetti di Gerry su di lui ma Shirin continua a essere molto scettica.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.