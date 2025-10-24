Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 24 ottobre, questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata, in onda venerdì 24 ottobre

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un "duetto" impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti.



La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino. Anche il pubblico da casa potrà dire la sua votando sui social del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero cambiare la classifica.

Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dalle orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli. Dietro le quinte, un team di professionisti cura ogni dettaglio: trucco, costumi, acconciature e coreografie. A seguire gli artisti nei loro percorsi, i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Qui di seguito la classifica dopo la quarta puntata di Tale e Quale Show:

Peppe Quintale con 63 punti Gianni Ippoliti con 57 punti Pamela Petrarolo con 55 punti Antonella Fiordelisi con 51 punti Maryna con 44 punti Le Donatella con 41 punti Samuele Cavallo con 39 punti Tony Maiello con 36 punti Insinna & Cirilli con 32 punti Carmen Di Pietro con 21 Punti

La quinta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1