TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Tale e quale show | Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 24 ottobre, questa sera su Rai1
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
Anticipazioni TV

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 24 ottobre, questa sera su Rai1

Anita Nurzia

Oggi, venerdì 24 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, quinto appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 24 ottobre, questa sera su Rai1

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata, in onda venerdì 24 ottobre

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un "duetto" impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti.
 

La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino. Anche il pubblico da casa potrà dire la sua votando sui social del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero cambiare la classifica.
Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dalle orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli. Dietro le quinte, un team di professionisti cura ogni dettaglio: trucco, costumi, acconciature e coreografie. A seguire gli artisti nei loro percorsi, i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Qui di seguito la classifica dopo la quarta puntata di Tale e Quale Show:

  1. Peppe Quintale con 63 punti

  2. Gianni Ippoliti con 57 punti

  3. Pamela Petrarolo con 55 punti

  4. Antonella Fiordelisi con 51 punti

  5. Maryna con 44 punti

  6. Le Donatella con 41 punti

  7. Samuele Cavallo con 39 punti

  8. Tony Maiello con 36 punti

  9. Insinna & Cirilli con 32 punti

  10. Carmen Di Pietro con 21 Punti

La quinta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici 25: Chi è Tommaso Troso? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino del Talent di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Tommaso Troso? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino del Talent di Canale5
Grande Fratello: Anita Mazzotta fa la predica a Grazia Kendi per come ha risposto a Jonas Pepe in puntata
news VIP Grande Fratello: Anita Mazzotta fa la predica a Grazia Kendi per come ha risposto a Jonas Pepe in puntata
La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi vengono eliminati dal talent show
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi vengono eliminati dal talent show
Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
news VIP Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV