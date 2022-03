Studio Battaglia: Stasera su Rai1 la Terza Puntata della Serie TV, versione italiana di The Split

Anticipazioni TV

Siamo al terzo appuntamento su Rai 1 in prima serata con la serie Studio Battaglia, capitanata da Barbora Bobulova e Lunetta Savino, la versione nostrana dell'inglese The Split. Le anticipazioni della terza serata.

La serie Studio Battaglia su Rai 1 in prima serata su Rai 1 giunge al terzo appuntamento: protagoniste di questo adattamento italiano del britannico The Split, sono Lunetta Savino e Barbora Bobulova, rispettivamente madre (Marina) e figlia (Anna), entrambe avvocatesse. La prima gestisce il suo Studio Legale Battaglia, dove lavora anche l'altra sua figlia Nina (Miriam Dalmazio). La seconda invece ha lasciato lo studio materno e si è trasferita allo Studio Zander, dove ha reincontrato la sua vecchia fiamma Massimo (Giorgio Marchesi). Oltre alle loro vicende, la serie racconta dei casi che le donne seguono, al di là della vita privata delle protagoniste, allargandosi alla sorella minore Viola (Marina Occhionero) e al redivivo padre Giorgio (Massimo Ghini). Nel cast compaiono anche Michele di Mauro, Thomas Trabacchi e Carla Signoris.



Studio Battaglia, la trama della terza puntata della fiction con Lunetta Savino e Barbora Bobulova

Nella terza puntata di Studio Battaglia, mentre Anna vede la sua fede nel marito Alberto vacillare (le starà dicendo tutta la verità?), deve concentrarsi su due casi molto attuali: nel primo un uomo ha fatto causa alla sua ex-moglie perché non è d'accordo con la vaccinazione del loro figlio, mentre nel secondo una coppia cerca di ottenere l'accesso agli account social del figlio che hanno perso. Nel frattempo, Nina cerca di ricucire con la sorella Viola, più concentrata sul recuperare invece il proprio rapporto con Alessandro.

La cliente di Anna e Massimo, Carla, ha deciso intanto di intentare causa al marito che ha invece tentato di chiudere la loro unione con una lauta offerta monetaria. Per discutere della questione e raggiungerla, Massimo invita Anna a un viaggio di lavoro all'Argentario: c'è una crisi in corso con Alberto, il viaggio potrebbe riaccendere vecchie passioni?