Pooh: Noi Amici X Sempre, stasera su Canale 5, il concerto-evento a Piazza San Marco

Anticipazioni TV

Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto speciale dei Pooh, nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco a Venezia e con la partecipazione speciale di Michelle Hunziker.

Oggi, sabato 7 giugno 2025, in prima serata su Canale 5, Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto speciale dei Pooh, che per la prima volta nella loro straordinaria carriera si esibiranno nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco a Venezia.

Pooh: Noi Amici X Sempre, ospiti e anticipazioni del concerto evento su Canale 5

Un’occasione unica per celebrare la leggendaria band che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana, regalando emozioni a generazioni di fan in oltre mezzo secolo di carriera.

A rendere ancora più emozionante questa serata ci sarà la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker, che accompagnerà i quattro storici membri del gruppo – Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli – in un racconto intimo e sincero fatto di ricordi, curiosità, momenti speciali e grandi successi. Un viaggio musicale e umano, tra aneddoti e riflessioni che ripercorrono le tappe fondamentali della loro carriera.

Ad impreziosire il live anche la presenza di grandi ospiti musicali come Il Volo e Patty Pravo, che condivideranno il palco con i Pooh interpretando insieme brani storici che hanno fatto sognare il pubblico di tutte le età. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalle esibizioni coreografiche di Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, che porteranno in scena intensi momenti di danza in perfetta sintonia con la musica.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh vantano una carriera che supera i 60 anni, durante i quali hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti.

“Pooh: Noi Amici X Sempre” non sarà solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione dell’amicizia, della musica e del tempo condiviso. Uno show ricco di sorprese che saprà toccare le corde del cuore del pubblico e riportare alla memoria momenti iconici della storia della band. Prodotto da FRIENDSTV per RTI, questo spettacolo celebra tutti gli amanti della musica italiana e per chi, con le canzoni dei Pooh, ha vissuto emozioni che non si dimenticano.