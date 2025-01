Pooh: Noi Amici X Sempre: il concerto-evento questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Il concerto-evento per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia della band che ha fatto la storia della musica italiana: gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, sabato 4 gennaio 2025, in una serata che si preannuncia straordinaria, Canale 5 trasmetterà in esclusiva Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto-evento che celebra la leggendaria band italiana. Per la prima volta, i Pooh si esibiranno nella suggestiva e storica cornice di Piazza San Marco a Venezia, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Pooh: Noi Amici X Sempre: la serata evento sabato 4 gennaio in prima serata su Canale 5

La serata, concepita come un grande show, vedrà protagonisti Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, pronti a condividere con i telespettatori i momenti più significativi della loro straordinaria carriera. Accompagnati dalla presenza carismatica di Michelle Hunziker, i membri della band ripercorreranno ricordi, aneddoti e storie che hanno reso immortali i loro brani, colonne sonore della vita di intere generazioni.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione di due grandi nomi della musica italiana: Il Volo e Patty Pravo, che si uniranno ai Pooh per interpretare alcune delle loro canzoni più celebri, creando momenti di magia e intensità artistica. Non mancheranno suggestive performance di danza, affidate ai talentuosi ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, le cui coreografie accompagneranno le esibizioni live, rendendo ancora più coinvolgente l’atmosfera.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno scritto pagine fondamentali nella storia della musica italiana. Con quasi 60 anni di carriera, oltre 100 milioni di dischi venduti e una lunga lista di premi e riconoscimenti, la band ha saputo rinnovarsi continuamente, diventando pioniera di molte rivoluzioni musicali e tecnologiche. Dai temi profondi affrontati nei loro testi, all’uso innovativo della tecnologia nei live, i Pooh hanno sempre saputo anticipare i tempi, conquistando un pubblico trasversale e affezionato.

“Pooh: Noi Amici X Sempre” rappresenta molto più di un semplice concerto: è un tributo alla musica, all’amicizia e alla passione che ha unito i membri della band per decenni. L’evento sarà una celebrazione della loro eredità artistica e una dimostrazione di quanto ancora abbiano da offrire al panorama musicale italiano.