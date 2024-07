Paolo Bonolis: "in televisione cantano tutti, io torno con Avanti un altro"

Anticipazioni TV

Magari qualcosa d'altro arriverà per la nuova stagione televisiva per Paolo Bonolis, ma intanto sicuro è il suo ritorno con Avanti un altro. Ma in TV non si sperimenta e stanno sempre a cantare, come ci racconta in questa intervista da Benevento.

Sornione e preciso, ironico e svolazzante fra metafore e stoccate al mondo della televisione di oggi, in cui non si innova più “e si canta sempre”. Paolo Bonolis è stato tra gli ospiti più amati dal pubblico del BCT Benevento Cinema e Televisione, con tanto di bagno di folla e centinaia di copie dei suoi libri dedicate. Lo abbiamo incontrato per parlare del suo mondo del piccolo schermo, delle novità per la prossima stagione, ma anche delle sue passioni per serie e cinema.

A partire dal profilo del conduttore ideale, per lui, che deve “secondo me, soggettivamente e senza valore oggettivo, essere il più possibile coerente con sé stesso. Se il ruolo del conduttore lo interpreti, allora stai avendo un atteggiamento attoriale, che tendenzialmente a me non piace. Altrimenti, se interpreti te stesso, fermo restando che potresti non essere adatto a fare il conduttore, ma se lo fossi saresti un ottimo conduttore”.

Lo so, non possiamo che riconoscere il Bonolis da anni trionfatore delle prime serate, e non solo. Ma in cosa si cimenterà dopo l’estate, nella nuova stagione? “Faremo Avanti un altro per il quattordicesimo anno e, laddove si profilasse, potrebbe accadere anche qualcosa di diverso. Ma non credo, almeno per il momento. Torneremo con il programma completamente rinnovato. Non posso anticipare niente, visto che siamo ancora nella fare di realizzazione. È una trasmissione nella quale ho allevato i miei fantasmi e i miei irrisolti, quindi ce ne saranno altri. È una perturbazione televisiva, più che un programma, quindi va bene così. È un lavoro, quello di preparazione, molto importante, perché al di là di quello che appare è sempre uno sforzo di squadra. Nessuno può fare niente da solo, ogni singolo ruolo è importante per completare il puzzle di quello che poi si vede in televisione. Io poi sono quello che ci mette la faccia, ma ci sono tutti quelli che la mia faccia la inquadrano, che l’aiutano a essere serena nel proporsi, che gli offrono delle idee e dei sostegni, che fanno da spalla, contorno e spettacolo”.

È il momento in cui effettuare quei piccoli e grandi cambiamenti che rendono a sostenere quattordici anni di un programma? “Se posso dirti, questo è il momento più bello, quello dell’ideazione del prodotto, poi lo si mette in pratica. Io personalmente ho sempre fatto più l’autore che il conduttore, che è stata una sorta di conseguenza professionale. L’ottanta per cento delle trasmissioni che ho fatto me le sono scritte da solo, in compagnia di persone che hanno collaborato insieme a me. Li abbiamo poi anche venduti all’estero. È quello che mi piace fare, immaginare qualcosa che ancora non c’è”.

Alcuni decenni sono passati da quando Paolo Bonolis si è affacciato in televisione, giovanissimo, fino a una realtà in cui le emittenti generaliste lottano per mantenere le posizioni più nobili in termini di ascolti, contrastando piattaforme, social e molta altra concorrenza nell’intrattenimento. “È evidente che l’attuale contemporaneità prevede l’utilizzo di questo mondo bidimensionale in maniera quasi ossessivo compulsiva”, ha aggiunto. “La cosa non mi piace affatto, però se dovessi cominciare ora non potrei isolarmi da tutto questo. Dovrei per forza in qualche modo accompagnarmi a questo meccanismo. Tra i giovani conduttori ce ne sono senz’altro che mi piacciono, penso a Stefano De Martino. Ce ne sono diversi che possono farlo, l’importante è che abbiano la serenità di non dover pensare di poter compromettere la propria carriera in base a ciò che dicono o fanno. Devono essere sereni nel rappresentare quello che vogliono raccontare. Quando mi capita di fare delle lezioni all’università di scrittura televisiva dico sempre ai ragazzi, non date retta quando vi dicono ‘cercate di immaginare ciò che il pubblico vuole vedere’. Cercate di capire cosa voi avete da raccontare, perché noi tutti siamo unici irripetibili. Se racconti quello che porti dentro, non può averlo mai fatto nessun altro prima e quindi è un racconto affascinante”.

È una fase stimolante questa, in cui la televisione ha molta concorrenza rispetto anche solo a una decina d’anni fa? “Prima era pionieristica, quindi si potevano creare delle cose perché c’era voglia di scoprire territori nuovi. Adesso è coloniale, i territori presumono di averli scoperti tutti e quindi un giorno ci piantano i carciofi e un giorno le cipolle. Ma fondamentalmente siamo fermi, non ci si muove, non si va oltre ed è un peccato. I pochi che lo fanno magari non hanno successo immediato, anche vista la dinamica di abitudine legata alla televisione, ma sicuramente si tolgono una grande soddisfazione nel poterlo fare. Le piattaforme le seguo, ogni tanto vedo delle serie televisive nelle notti solitarie, o magari un film. Non guardo molta televisione, guardo sempre quando inizia un programma nuovo, poi se mi piace continuo a seguirlo. Ne faccio talmente tanta, tutti i santi giorni, che mi piace spostarmi in linea tangente ma scoprendo altre storie, letture o narrazioni. Vedo poi che ultimamente in televisione stanno tutti a cantare, un po’ mi inquieta. Credo abbiano paura di scrivere e quindi nel momento in cui cantano in tanti devi scrivere o pensare poco cosa dire. Ci sono programmi dove cantano i bambini, gli anziani, i professionisti, quelli mascherati, su una gamba sola. Stanno quasi darwinizzando la canzone, cercando le varie categorie umane e sociali, e fanno la gara canora. Per carità, alla gente piace”.

Ma Bonolis che spettatore è, cosa vede? “Non so quando esce la serie su Cent’anni di solitudine su Netflix, ma quando accadrà mi barricherò in casa. Il cinema l’ho sempre seguito, anche perché da ragazzo lavoravo al cineclub Il Labirinto di Roma, in Via Pompeo Magno. Facevamo le rassegne insieme a Spinelli, Imbriale, un po’ di gente. Il cinema l’ho seguito sempre. Mia figlia più piccola è appassionatissima. Ieri sera siamo andati a vedere Inside Out 2, spacciato come un cartone per bambini, in realtà è per adulti. Un bambino si suicida, o quantomeno produce una nuova generazione di tossici. Però è fatto molto bene, devi avere un po’ contezza però di quello che si va trattando per goderlo in pieno, altrimenti è impossibile. Sto aspettando che prosegua Yellowstone con Kevin Costner, poi ultimamente ho visto Baby Reindeer, una storia che ti fa un po’ incazzare, perché vorresti che si risolvesse prima, per l’uno o per l’altra. Ma sono due psicopatie che si sono meravigliosamente incrociate, come nitro e glicerina. È fatto bene e pensando che l’attore è quello che ha vissuto la vicenda, mi viene da dire, tanto di cappello".