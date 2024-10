Mike, stasera e domani su Rai 1 l’avventurosa storia dell'iconico conduttore televisivo

Anticipazioni TV

Prima di diventare una celebrità assoluto appuntamento quotidiano per milioni di telespettatori prima in Rai e poi per tanti anni sui canali Fininvest Michale Bongiorno ha avuto una giovinezza piena di avventura e azione. La miniserie Mike lo racconta stasera 21 ottobre e domani 22 ottobre in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni.

In due serate, lunedì 21 e martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1, Mike, in contemporanea con la Festa del Cinema di Roma, racconta la picaresca avventura di Mike Bongiorno prima di diventare un iconico conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana. Una delle miniserie evento della stagione per la tv pubblica, diretta da Giuseppe Bonito, scritta da Salvatore De Mola, con Claudio Gioè e Elia Nuzzolo a interpretare il mitico conduttore in due fasi diverse della sua vita. Insieme a loro Valentina Romani, nei panni della moglie Daniela Zuccoli, oltre a Paolo Pierobon, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana e Clotilde Sabatino.

In questa coproduzione Rai Fiction con Viola Film, tratta dall’autobiografia La versione di Mike scritta insieme al figlio Nicolò Bongiorno e pubblicata da Mondadori, si contribuisce a omaggiare Mike Bongiorno in occasione dei cento anni dalla nascita, insieme alle celebrazioni per i 70 anni della televisione e i cento anni della radio. Mezzi di comunicazione di massa che nel nostro paese hanno avuto un determinante contributo proprio di Mike.

Sono due i piani temporali in cui Mike si sviluppa, partendo dai primi anni ’70, nel momento dell’apice della popolarità del programma di culto Rischiatutto, per poi rievocare gli anni della guerra e immediatamente successivi in cui, fra Torino e le montagne impegnato per la resistenza, e poi a New York, la parabola di Bongiorno si fa avventurosa e piena di colpi di scena. Occasione per conoscere meglio Mike prima di diventare Bongiorno, quando era ancora Michael, un giovane che ne ha passate tante con coraggio e spirito di iniziativa.

Quando in Italia si sente dire “Allegria!” si pensa subito a Mike Bongiorno, il padre della televisione italiana e il re dei quiz. Nato a New York nel 1924 da una famiglia italo-americana, Mike è stato uno dei principali protagonisti del piccolo schermo sin dal primo programma trasmesso dalla Rai nel 1954. Ha iniziato a fare il presentatore in giovanissima età e della sua lunga carriera si conoscono le tappe, le sfide, i successi. Meno i presupposti, i sacrifici, la solitudine.

Diviso fra Stati Uniti e Italia, fra padre e madre, fra guerra e ricostruzione, ciò che Mike ha vissuto si allaccia inevitabilmente alla storia del nostro Paese, da lui scelto per mettere radici e formare la sua famiglia. Il racconto si apre nel 1971: Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e da qui si snodano a ritroso i capitoli più significativi della sua parabola, in un armonico alternarsi tra la cornice, costituita da un’approfondita e dinamica intervista televisiva, e i diversi flashback che prendono il via dall’infanzia a New York per arrivare anno dopo anno all’incontro con Daniela Zuccoli, la ragazza che sposerà nel 1972 e che resterà al suo fianco fino all’ultimo giorno.

Mike va in onda stasera e domani su Rai1.