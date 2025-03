Mare Fuori 5, Intervista a Francesco Di Tullio: "Federico è un solitario. Vive un grande conflitto interiore"

Anticipazioni TV

Francesco Di Tullio è uno dei nuovi protagonisti di Mare Fuori 5. Il giovane attore interpreta Federico, uno dei ragazzi milanesi arrivati all'IPM nella nuova stagione della Serie TV, arrivata su Rai2 il 26 marzo 2025 e ormai completa su RaiPlay. Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo e intervistarlo. Ecco cosa ci ha raccontato.

Mare Fuori continua ad appassionare e con la nuova stagione, la quinta, tante novità, grandi colpi di scena e nuovi personaggi hanno rotto gli equilibri già precari all’interno dell’IPM. La serie è arrivata su Rai2 lo scorso mercoledì 26 marzo 2025 con i primi due episodi mentre è diponibile e completa su RaiPlay.

Già dai primi episodi si capisce che le novità di Mare Fuori 5 partono dai nuovi personaggi arrivati quest’anno; uno di questi è Federico, interpretato dal giovane Francesco Di Tullio, che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Di questo nuovo giovane criminale proveniente dal Nord Italia, da Milano, nell’istituto penitenziario di Napoli, sentiremo sempre più spesso parlare e siamo certi che sarà presto al centro delle trame della Fiction. Chi ha visto la prima puntata ha sicuramente iniziato a interrogarsi su chi siano Federico e il suo compare Samuel, il braccio e la mente, un duo che non sembra propenso a integrarsi con gli altri ragazzi e che ha già creato fastidi e risse. Chi invece ha visto tutta la stagione su RaiPlay si starà sicuramente facendo le stesse domande con qualche interrogativo in più, che non vogliamo investigare per non togliere la sorpresa. È però certo che tutti si saranno accorti della bravura di Francesco Di Tullio, dallo sguardo magnetico anche "in borghese"; è un giovane determinato, che sa quello che fa e quello che dice e che ha risposto alle nostre domande con un piglio talmente deciso da lasciarci a bocca aperta, piacevolmente stupiti di sapere che il futuro del nostro cinema e della nostra TV è in buone mani. E siamo molto contenti di parlarvi di lui e di lasciare che si presenti ai nostri lettori.

Mare Fuori 5: Francesco Di Tullio è Federico, uno dei nuovi personaggi della Fiction

Prima di lasciarvi scoprire cosa ci ha rivelato nella nostra intervista, vi vogliamo presentare una piccola biografia su Francesco Di Tullio.

Francesco è nato a Milano, dove vive attualmente e frequenta il liceo artistico e l’Accademia di Cinema. Il giovane attore è un vero e proprio artista; figlio d’arte – i suoi genitori sono Monica Faggiani e Arturo di Tullio – cresce tra spazi teatrali e set di ripresa, sviluppando sin da piccolo la passione per l’arte e per le discipline artistiche. Si appassiona al disegno, suo primo amore, e all’età di 7 anni alla musica. Mostra subito una propensione alla chitarra acustica ed elettrica, tanto che a 10 anni apre il concerto dei Dire Straits nella loro tappa milanese. Oggi compone e interpreta pezzi di genere Trap. Nel 2016 - anche se il film è stato distribuito solo nel 2020 dopo diverse sospensioni – ha partecipato a Amo la Tempesta e ha continuato la sua carriera televisiva e cinematografica con diversi cortometraggi e pubblicità. L’occasione importante arriva con Mare Fuori 5 con il personaggio di Federico.

Mare Fuori 5: intervista a Francesco Di Tullio alias Federico

Francesco Di Tullio ci ha lasciato veramente stupiti per la sua determinazione. Non è facile trovare un giovane così diretto ma soprattutto così sicuro nelle sue risposte e ci fa davvero piacere averlo conosciuto e intervistato. Gli auguriamo una meravigliosa carriera e gli facciamo grandi complimenti ma vi riveliamo anche che siamo sicuri che il suo Federico ci lascerà sempre più a bocca aperta. Ma ora lasciamo a lui la parola. Ecco cosa ci ha rivelato nella nostra intervista:

Ciao Francesco, a te la parola. Raccontaci di te

Sono nato nel 2007 quindi adesso ho 18 anni e da quando sono piccolo ho sempre fatto parte del mondo dell'arte. Ci sono entrato principalmente con la musica; quando ero piccolo ascoltavo il rock, a cui mi sono avvicinato grazie alla passione trasmessa da mio padre, poi mi sono appassionato alla trap, al rap e ovviamente a tutto l'ambiente hip hop. Ho iniziato a scrivere testi e a comporre la musica su questi. Grazie ai miei genitori, che sono attori, ho frequentato assiduamente il teatro; vedevo i loro spettacoli e sono spesso stato sui set quando loro si occupavano di cortometraggi. Ho quindi sicuramente assorbito l’arte della recitazione con il tempo e quando ho avuto l’opportunità di lavorare in Mare Fuori, una volta arrivato sul set, ho capito che recitare non è solo l’ambiente in cui ho vissuto ma anche una mia grande passione oltre alla musica.

Com'è stato entrare in una serie così tanto avviata e famosa come Mare Fuori? Eri preoccupato o sereno?

All'inizio ero un po’ spaesato e anche spaventato. È stato un cambiamento molto importante ma anche una grande opportunità; trasferirmi per lavorare tre mesi in una città che non conoscevo come Napoli, è stato qualcosa di totalmente nuovo per me. Per fortuna l’accoglienza, la tranquillità e il calore che ho trovato a Napoli e sul set, sono stati veramente d’aiuto. Mi sono trovato bene, abbiamo formato un bel gruppo e siamo riusciti a creare un bel legame.

Con chi hai legato di più sul set?

Sicuramente con Francesco Luciani, Samuele, perché comunque siamo delle stesse zone di Milano; lui è un po' più grande di me però mi sono trovato subito bene. Lui è molto simile a me quindi abbiamo legato tanto. Ci sentiamo anche adesso; lui vive a Roma e io vado a trovarlo, lui ogni tanto viene a Milano e ci incontriamo anche qui. In generale però ho legato con tutti i ragazzi. Sul set mi hanno aiutato tutti da Domenico ad Artem ma anche Giuseppe, sono stati tutti molto carini e calorosi.

Che cosa rappresenta per te Mare Fuori?

La serie mi è sempre piaciuta molto; io sposo la linea di Ludovico (Di Martino, regista della quinta stagione, NdR.); lui racconta le storie e si basa sulla paura dei ragazzi dentro il carcere. Non li giustifica ma ne mostra l'umanità. Vuole far capire che il carcere non deve essere solo punitivo ma educativo. Mare Fuori è una storia di un carcere quindi non mostra com’è davvero un carcere minorile, però esaspera dei punti proprio per far vedere l'umanità di questi giovani, per far capire che tutti sono umani e che c'è sempre la possibilità di riprendersi e di riprendere una buona strada.

Ci racconti del tuo personaggio, cosa si deve aspettare da Federico?

Federico è sicuramente un personaggio molto impulsivo però allo stesso tempo è un tipo molto solitario, un osservatore. La sua storia potrebbe prendere diverse pieghe. Ha un grande conflitto interiore ed è molto affaticato… vediamo cosa ne uscirà fuori!

Hai qualche punto in comune con lui oppure è completamente distante da te?

È molto distante da me però sicuramente dei punti in comune sono riuscito a trovarli. Una cosa che apprezzo di Federico è la sua forza di andare avanti in tutte le situazioni e di continuare per la sua strada - anche se magari è la strada sbagliata – e di essere fedele ai valori che lui si è creato. Valori che sono errati però che dimostrano quanto sia determinato a proseguire nonostante le difficoltà. Questa è una cosa importante, che ripeto anche a me stesso.

Progetti per il tuo futuro, immediato e non?

Nel mio immediato futuro mi vedo impegnato a spingere al massimo sulla recitazione, puntando magari a fare, più avanti, dei film d'autore, mi piacerebbe molto. Poi c’è assolutamente la musica; prima vorrei far uscire qualche singolo, con calma ci sto ancora lavorando, e poi un album.

Un messaggio che vorresti dare ai nostri lettori?

Una cosa che mi piacerebbe dire è che credo che ci sono sempre i momenti di difficoltà in cui ci si sente bloccati e in cui ci si mette a confronto con se stessi, pensierosi per il proprio futuro; momenti in cui non si sa se la strada che si sta percorrendo o se quello che si sta facendo siano le cose giuste da fare, bè io dico che, nonostante tutto questo, bisogna tenersi ben strette le proprie passioni, ci si deve imporre sempre dei piccoli obiettivi perché è nelle piccole cose, nelle passioni, nelle cose che ti fanno stare bene, che trovi la forza di andare avanti. Non bisogna quindi mai abbandonarle e lasciarle andare!

Foto in copertina di Marcella Foccardi