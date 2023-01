Le indagini di Lolita Lobosco: Le Anticipazioni sulla Seconda Puntata in onda Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Bari nella sua immagine più affascinante fa da sfondo a Le indagini di Lolita Lobosco fra trama gialla e la vita personale di una protagonista che ha conquistato milioni di telespettatori grazie all'interpretazione di Luisa Ranieri.

La vivacità e la libertà è uno dei tratti distintivi della protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco, interpretata con fascino e simpatia, oltre che bravura, da Luisa Ranieri. Stasera domenica 15 gennaio torna in prima serata su Rai 1 con un secondo episodio, intitolato Lo scammaro avvelenato, sempre diretto da Luca Miniero, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Gabriella Genisi e scritto da Daniela Gambaro, Massimo Reale e Vanessa Picciarelli. Come interpreti anche FIlippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia.

In questa seconda stagione Lolita è alle prese con nuovi casi di omicidio che dovrà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità.

Le Anticipazioni sulla Seconda Serata di Lolita Lobosco

Lolita indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato rinvenuto morto nel B&B gestito da Nunzia e Carmela. Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprire la strada ad un delitto che potrebbe avere, data la turbolenta vita condotta dalla vittima, diversi indiziati.

Una volta scagionata, Nunzia può concedersi un po’ di tempo in compagnia di Trifone, col quale sta nascendo un’amicizia sempre più speciale. Mentre Forte ed Esposito sono alle prese con Porzia e Caterina - la prima impegnata con gli esami universitari, la seconda non può tollerare le ingerenze della futura suocera Santa – Lolita si trova di fronte a un nuovo ostacolo sentimentale che riguarda Danilo. Nel frattempo, Angelo Spatafora, legato a Petresine fin da bambino, si ripresenta a Lolita dopo oltre vent’anni.