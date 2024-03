Le Indagini di Lolita Lobosco 3: Stasera su Rai 1 la terza puntata della serie con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1, torna il vicequestore più sexy della storia della tv. In prima serata, va in onda la terza puntata della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna il vicequestore della polizia di Bari Lolita Lobosco, insieme al collega Antonio, la mamma e la sorella, Lello Esposito, Trifone e tutti i personaggi della serie con Luisa Ranieri Le Indagini di Lolita Lobosco che tanto amiamo. La terza stagione è diretta da Renato De Maria e si divide in quattro episodi, nei quali i casi da risolvere si alternano alla vita sentimentale di Lolita, che non sembra andare troppo bene. Stasera vedremo il terzo.

Le Indagini di Lolita Lobosco: Anticipazioni della terza puntata

Lolita si sta occupando del suicidio di una giovane imprenditrice agricola, ma ha la sensazione che potrebbe trattarsi di un omicidio e che la donna in questione sia stata "tolta di mezzo" perché troppo intraprendente e aperta di mentalità. Antonio Forte dice al vicequestore che non ci sono prove, ma siccome, da quando dividono la casa, lui e Lolita non fanno che litigare, il vicequestore non riesce a convincere il suo braccio destro. Nel frattempo Lello si prende qualche giorno per dedicarsi all’arrivo a casa dei gemelli. Trifone cerca di farsi perdonare da Nunzia e Lolita si allontana da Leon per via della vicenda che da giorni la tormenta. Come se non bastasse, Angelo rientra all’improvviso nella sua vita.

Appuntamento dunque, stasera in prima serata su Rai 1, con il terzo e pisodio della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.