La Sposa, Stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata della Fiction con Serena Rossi

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con la nuova Fiction di Rai 1, La Sposa, stasera, con Serena Rossi nel ruolo della protagonista Maria, una donna del sud coraggiosa e fiera.

Torna Stasera, domenica 30 gennaio, con l'Ultima Puntata, La Sposa, la Fiction di Rai 1 con Serena Rossi diretta da Giacomo Campiotti. Un toccante racconto sulla crescita personale e famigliare di una donna ed una struggente storia d’amore, che vede nel cast anche Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. La Sposa è una serie ambientata nel passato, ma che parla al presente. Affronta tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Un racconto moderno, che ha per protagonista una figura femminile coraggiosa e forte, un grande esempio di tenacia e riscatto sociale nell'Italia di fine anni ’60.

La Sposa, la nuova Fiction di Rai1 con Serena Rossi: Dove eravamo rimasti...

Arrivata al Nord, Maria deve fare subito i conti con una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna, al duro lavoro nei campi, ma soprattutto al rifiuto di Italo, ancora troppo sconvolto dalla misteriosa scomparsa della prima moglie, Giorgia, di cui è ritenuto responsabile dai compaesani. Italo non vuole saperne di lei: è stato lo zio Vittorio a fargli firmare le carte del matrimonio per procura con l’inganno, per assicurarsi una discendenza “sana”. In realtà, Italo ha già un figlio, Paolino (Antonio Nicolai), un bambino molto intelligente che soffre, però, di crisi epilettiche e che, traumatizzato dalla scomparsa della madre, passa il suo tempo nella stalla con gli animali e ha smesso di andare a scuola. Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l'aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l'esame per frequentare la terza elementare. Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata.

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata della Sposa, Stasera su Rai 1

Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L'autopsia lo scagiona dall'accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L'uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d'ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti. Quando Italo torna a casa, tra lui e Maria sembra iniziare a nascere un sentimento profondo, ma a turbare la serenità dei novelli sposi arriverà Antonio, diventato nel frattempo un rampante imprenditore edile, che ha deciso di coinvolgere nella sua attività Giuseppe e che non sembra disposto a rinunciare a Maria.

La Sposa va in onda Stasera su Rai1 a partire dalle 21.25