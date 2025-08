La forza di una donna: Perché il tè è tanto importante in Turchia? Tutto sulla diffusissima bevanda

Anticipazioni TV

Come abbiamo avuto modo di vedere ne La forza di una donna e in tutte le altre dizi, in Turchia il tè è tanto consumato quanto il caffè il Italia. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla bevanda turca!

In più o meno tutti gli episodi andati in onda su Canale 5 de La forza di una donna - e delle altre dizi - vediamo i protagonisti bere il tè: sembra quasi che questa bevanda venga consumata a qualsiasi ora in Turchia! Ma perché è tanto importante? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tè turco.

La forza di una donna: L'importanza del tè in Turchia

Ne La forza di una donna, così come in tutte le altre soap turche che ormai ci tengono compagnia da anni, spesso e volentieri i protagonisti sorseggiano un bicchierino di tè. Sembra proprio che ogni occasione sia perfetta per bere un po' di questa bevanda, a partire da un semplice dopocena in famiglia davanti alla televisione fino ad arrivare ad una commovente veglia funebre. Infatti, di frequente abbiamo visto Hatice preparare il tè per Enver e Sirin per rendere più piacevole la visione di un programma TV dopo aver consumato un lauto pasto, così come abbiamo visto Bersan servire del tè per tutte le persone presenti alla veglia per la defunta madre del povero Arif.

La forza di una donna: Le origini del tè e che cosa simboleggia questa bevanda in Turchia

La tradizione del tè ha inizio nel XIX, quando Sir Solomon Eduard Pinto, un ambasciatore turco a Parigi, in Francia, introdusse la bevanda in questione presso la corte francese. D'altra parte, in Turchia il tè si consumava già nei circoli aristocratici dell'Impero Ottomano, dove esso era il simbolo per eccellenza dell'amicizia, e di conseguenza anche dell'ospitalità. In effetti, qui accogliere un ospite con un bicchiere di tè è segno di rispetto, e dato che l'ospite è sacro, si tratta di un rituale immancabile. E così, questa bevanda diventa persino uno strumento di fondamentale importanza per fare conversazione. Il padrone di casa, con estrema cura e precisione, porta ad ebollizione l'acqua e poi aggiunge in infusione delle foglie che doneranno un sapore aromatico; trascorso qualche minuto, il tè concentrato viene diluito con dell'acqua calda, in modo da renderlo meno intenso, mentre lo zucchero viene aggiunto a piacere. Per finire, la bevanda viene versata in dei piccoli bicchieri a forma di tulipano, e talvolta può essere accompagnato da qualche dolce turco.

La forza di una donna: Il tè nero della provincia di Rize

Il tè che viene prodotto e consumato in Turchia - conosciuto come çay - è per la maggior parte di una varietà specifica, ossia quella che proviene dalla provincia di Rize, che si trova sulla costa orientale del Mar Nero. Si tratta di un particolare tè nero. I turchi ne consumano in quantità talmente elevate da superare gli inglesi. D'altra parte, per loro è sì un simbolo di convivialità e generosità, ma anche e soprattutto una grande ed inesauribile fonte di energia; insomma, un po' come il caffè per noi italiani!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.