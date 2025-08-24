TGCom24
La forza di una donna: Che cos'è il menemen? Tutto sulla tipica pietanza turca

Francesca Simone

In Turchia spesso si consuma il menemen per colazione, come quello che ha ordinato Sirin nel locale in cui ha incontrato Levent. Ma che cos'è precisamente questo tradizionale piatto turco? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su di esso!

In una delle scorse puntate andate in onda su Canale 5 de La forza di una donna, Bahar è riuscita a convincere il piccolo Doruk ad alzarsi dicendogli che per colazione c'era il menemen, la stessa pietanza che ha ordinato Sirin nel locale in cui aveva appuntamento con Levent. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale piatto turco? Ecco tutto quello che sappiamo!

La forza di una donna: Tutti pazzi per il menemen!

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 de La forza di una donna abbiamo sentito nominare più di una volta un tipico piatto turco, il menemen. Bahar stava scuotendo sia la piccola Nisan che il piccolo Doruk affinché si risvegliassero per prepararsi ad andare a scuola; dato che non ne volevano sapere di alzarsi, la madre ha detto loro che per colazione c'era il menemen, e così è riuscita nell'impresa. Anche Sirin ha ordinato questa pietanza quando ha raggiunto Levent in un locale per parlare di ciò che lui aveva scoperto, ossia il nome con cui ora si fa chiamare Sarp...

La forza di una donna: Che cos'è il menemen?

Ma che cos'è di preciso questo menemen? Anzitutto, dobbiamo sottolineare che la sua origine è incerta, però l'ipotesi è che sia stato ideato nella città di Menemen, nella provincia di Izmir, in Turchia. Si tratta di un tipico piatto turco che si consuma principalmente durante il "pasto più importante della giornata", la colazione. Tuttavia, a dispetto da ciò che sarebbe portati a pensare da bravi italiani, non si tratta di una pietanza dolce, bensì salata. Infatti, il menemen si prepara con le uova, i pomodori, le cipolle, i peperoni verdi e diverse spezie, come ad esempio il pepe nero ed il pepe rosso, ma anche l'origano. Inoltre, benché non faccia parte della ricetta originale, è prevista l'aggiunta di altri ingredienti come il e beyaz peynir, un formaggio bianco, oppure il sucuk, ossia una salsiccia piccante. Alcune varianti possono includere funghi o agnello tritato, cumino, paprika, menta e timo. Ovviamente, si condisce con olio e sale, e si serve con delle fette di pane, in qualche caso anche con la salsa allo yogurt.

La forza di una donna: Il menemen, comfort food turco

Il menemen si prepara a casa, ma anche al ristorante, ed in entrambi i casi si tratta di un piatto da condividere con gli altri commensali. Non a caso, solitamente non si serve in un piatto, perché arriva al centro della tavola ancora nella padella in cui è stato cotto. Proprio per questo motivo, se è vero che il menemen si consumi perlopiù a colazione, è altrettanto vero che è piuttosto in voga persino a tarda notte, ed in particolar modo tra i più giovani. In più, possiamo aggiungere che per i turchi è un vero e proprio "comfort food", tanto che coloro i quali non vivono più in Turchia amano procurarsi gli ingredienti originali per prepararlo; degustandolo, si sentono subito a casa.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.00.

