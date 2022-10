Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2: le Anticipazioni della Puntata in onda stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Torna alle 21.25 su Rai 1 l'appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2. La trama della settima puntata in onda stasera.

Torna stasera alle 21.25 su Rai 1 il penultimo appuntamento con la seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la serie fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, diretta per il piccolo schermo da Francesco Amato e con la fantastica Vanessa Scalera come protagonista. Anche la sesta puntata ha dominato gli ascolti, risultando il programma più visto del prime time con 4.257.000 spettatori, una cifra che corrisponde al 24,85% di share. Del resto, come non affezionarsi a personaggi così ben delineati, interpretati da attori al top, dai più importanti fino all'ultima comparsa? A questo punto non resta che sperare in una terza stagione.

Imma Tataranni, una delle fiction meglio scritte e recitate della Rai

Come dicevamo, non solo Vanessa Scalera con la sua vivace interpretazione della brusca e testarda ma sensibile magistrata si è incisa con la sua interpretazione nel cuore deglo spettatori, ma tutto il cast merita di essere nominato. Alessio Lapice conferisce dolcezza e credibilità al ruolo del maresciallo Calogiuri, Massimiliano Gallo è irresistibile in quello di Pietro, il marito innamorato e geloso,ed è bravissima Barbara Ronchi, l'amica e collaboratrice, che non tiene un segreto neanche ne andasse della sua vita. E poi c'è il sempre perfetto Carlo Buccirosso, dai tempi comici esemplari, che è il capo di Imma, Alessandro Vitali, la figlia adolescente Valentina (Alice Azzariti), la mamma (Lucia Zotti), la terribile suocera interpretata da Dora Romano, l'odiato medico legale Taccardi (Carlo De Ruggieri, lo schiavo di Boris), il divertente Manolo di Paolo Sassanelli, la Jessica, innamorata di Calogiuri, di Ester Pantano, la Bartolini di Martina Catuzzi e il buffo e servizievole La Macchia (Nando Irene), che dà tanto sui nervi a Imma. E tutti gli altri che non abbiamo modo di citare, fino all'ultima comparsa. La qualità della scrittura fa poi la differenza rispetto ad altri analoghi prodotti:

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2. La trama della settima puntata, Angelo o diavolo

La pedina di scambio che Romaniello (Cesare Bocci) ha dato a Imma per uscire dal carcere e godere dei vantaggi della legge sulla protezione dei pentiti è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista a cui lo stesso Romaniello si era affiliato. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l'ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa un avvertimento non richiesto e nemmeno tanto inaspettato: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale... Intanto un nuovo delitto scuote Matera, proprio nella residenza per anziani dove la mamma di Imma è stata portata, dopo la partenza del badante Nicholaus per la Romania, e la vittima è una sua cara amica...