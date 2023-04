Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Finale di stagione emozionante per Ezio e Veronica. Cosa succederà?

Anticipazioni TV

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore sono previsti colpi di scena. Uno di questi vedrà coinvolti Veronica ed Ezio. Cosa succederà alla coppia e cosa vedremo nel finale di stagione della Soap di Rai1?

Il Paradiso delle Signore 7 si avvia alla conclusione. Il finale di stagione della Soap andrà in onda 5 maggio prossimo su Rai1 e sono attese tante sorprese. Una di queste riguarderà la coppia formata da Ezio e Veronica, per cui è previsto un “emozionante” risvolto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Per Ezio e Veronica sono in arrivo forti emozioni

A dare la notizia che il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 7 sarà ricco di emozioni, è stata Valentina Bartolo, l'attrice che interpreta Veronica. In una sua recente intervista, l'artista ha dichiarato che i fan avranno modo di emozionarsi molto nelle ultime puntate ma ha anche affermato che quanto stiamo vedendo in questo momento su Rai1, nasconde un tranello. La Bartolo, che si è riferita soprattutto al futuro del suo personaggio e a quello di Ezio, non ha ovviamente raccontato altro, lasciando volutamente tutti noi in attesa di scoprire cosa possa succedere. Qualche ipotesi però ci sentiamo di farla.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio ingannato da Veronica?

Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto come Veronica abbia difeso la sua storia d'amore con Ezio e come abbia umiliato Gloria, allontanandola dalla famiglia. La Moreau, per non soffrire più, ha deciso di lasciare Milano e di andare da Stefania, arrivando negli Stati Uniti nel momento di massima frattura tra la ragazza e Marco. L'assenza di Gloria si farà però sentire e prossimamente Ezio ne avrà una forte nostalgia. Veronica potrebbe accorgersene e per eliminare per sempre la sua rivale, potrebbe rivelare al compagno di essere incinta. Questa ipotesi sta circolando sul web da qualche giorno ma non abbiamo conferma che si tratti di realtà. Pensiamo però che la Zanatta potrebbe essere in grado di fare tutto – nel bene e nel male – per non separarsi da Teresio. La gravidanza potrebbe essere un buon motivo per impedire a Ezio di raggiungere Gloria.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Quale sarà il futuro di Ezio e Veronica?

L'ipotesi che Veronica possa scoprire di essere incinta ci intriga molto ma il futuro di Ezio e Veronica non è ancora certo. Riflettiamo poi sul fatto che il tranello a cui fa riferimento la Bartolo possa essere in realtà legato alla gravidanza di Gemma oppure a qualche minaccioso ricatto – magari non visto – a cui la donna potrebbe aver sottoposto Gloria, affinché si togliesse di mezzo. La Zanatta ha sicuramente indotto la Moreau ad andarsene, affrontandola faccia a faccia, ma potrebbe essere successo qualcos'altro, che a noi non è stato volutamente mostrato.

Nell'intervista l'attrice ha però parlato di un'emozione ma non ha specificato che si tratti di qualcosa di negativo o positivo. Dunque possiamo ipotizzare che nel finale di stagione, Gemma si sposi con Roberto o coroni il suo sogno d'amore con Marco, sistemando – in ogni caso – la sua situazione di ragazza madre. E se il suo rapporto con il Di Sant'Erasmo tornasse quello di un tempo e l'amore quindi trionfasse, Veronica potrebbe esserne particolarmente colpita. La donna, spinta dal lieto fine della figlia, potrebbe decidere di concederlo pure a Ezio, invitandolo a ricongiungersi con Gloria. Ma attenzione anche questa è solo un'ipotesi, una nostra teoria da veri romantici. Manca davvero poco per scoprire cosa succederà; nella prima settimana di maggio tutto sarà più chiaro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.