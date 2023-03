Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 6 al 10 marzo 2023: Ludovica scopre la relazione tra Marcello e Adelaide

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 6 al 10 marzo 2023. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 6 al 10 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1.

Puntata in onda Lunedì 6 marzo 2023

Ezio e Veronica concordano sul dover trovare Carlos e decidono di rintracciarlo in Argentina per costringerlo a prendersi le sue responsabilità da padre. La decisione del Colombo di aiutare Gemma, lo porta a stare lontano da Gloria. I due devono vedersi di nascosto. Matilde non riesce a rivelare ad Adelaide i piani malefici di suo marito ma va su tutte le furie con Vittorio, dopo aver scoperto che il Conti ha dedicato la copertina del Paradiso Market all'articolo di Diletta. La Frigerio se la prende con il direttore, accusandolo di aver fatto una scelta da lei non condivisa in alcun modo. Irene impone ad Alfredo di tacere sulla loro storia d'amore mentre Elvira confessa il suo sogno: vuole prendere la patente. La sintonia tra la Contessa e Marcello è ormai più che evidente e Umberto e Ludovica non riescono a non essere gelosi.

Puntata in onda Martedì 7 marzo 2023

L'articolo di Diletta crea scandalo. Sono molti i lettori che non apprezzano che la copertina del Paradiso Market sia dedicata a un argomento così intimo e Adelaide, pure lei infastidita, è furiosa con Vittorio. Palma invece è molto contenta di vedere pubblicate le sue lettere di risposta alle lettrici. Elvira ha bisogno di aiuto per prendere la patente e chiede a Salvo di darle una mano mentre Umberto ha la prova che tra Adelaide e Marcello ci sia dell'altro e non solo un rapporto professionale. Ezio rivela a Gemma di aver scoperto che Carlos sta per sposare un'altra donna e le confessa di voler partire per Buenos Aires per parlargli. Mario comunica a Roberto di voler aprire un locale suo e il Landi farà in modo di aiutarlo.

Puntata in onda Mercoledì 8 marzo 2023

Veronica scopre che Gloria è stata informata della gravidanza di Gemma e non la prende bene. La Zanatta avrebbe voluto che la sua rivale non ne fosse messa a conoscenza. Intanto a casa Colombo arriva la chiamata della signora Garcia, la nonna di Carlos, che chiede di parlare con Ezio. Gemma è molto in ansia per come possano andare le cose e purtroppo farà molto bene a essere preoccupata. Il Colombo racconta che l'incontro con la donna è stato talmente umiliante da aver deciso di non partire più per l'Argentina. Armando si accorge che tra Irene e Alfredo le cose sono cambiate, nonostante la Cipriani abbia chiesto al Perico di tenere per sé questa novità. Matilde e Vittorio hanno un duro scontro. I due si confrontano ancora sull'articolo di Diletta, che continua a dare scandalo.

Puntata in onda Giovedì 9 marzo 2023

Veronica è furiosa e decide di affrontare Gloria per tenerla lontana dalla sua famiglia. La Zanatta chiarisce alla Moreau di non gradire la sua presenza ingombrante, soprattutto non ora che Gemma è incinta e lei ed Ezio devono mantenere la calma e trovare al più presto una soluzione per il bene della ragazza. Vittorio e Don Saverio invece si alleano per calmare gli animi di alcune signore, che hanno cominciato a manifestare il loro dissenso per l'articolo di Diletta. Matilde, ritrovata la calma, decide di aiutarli e sembra avere un piano. Le Veneri iniziano a sospettare che tra Salvatore ed Elvira possa esserci del tenero e che l'Amato sia attratto dalla loro amica. Roberto invece offre a Mario il suo aiuto e gli propone di aprire insieme un locale. Intanto Ludovica cerca Adelaide per parlare con lei di questioni urgenti che riguardano il Circolo. Non trovandola da nessuna parte al club, decide di andare a Villa Guarnieri dove trova la Contessa insieme a Marcello. La Brancia capisce che tra loro c'è del tenero.

Puntata in onda Venerdì 10 marzo 2023

Ludovica ha trovato Marcello e Adelaide insieme e non ha più dubbi che tra loro possa esserci del tenero. La Contessa non può più nascondersi e confessa alla Brancia di avere una relazione con il Barbieri. Elvira prende la patente e festeggia in Caffetteria con le amiche e Salvo mentre Matilde, nonostante ci provi e riprovi, non riesce a confessare a Vittorio i veri piani di suo marito Tancredi. Roberto comincia a sospettare che Gemma non sia del tutto sincera sulla sua gravidanza e vuole saperne di più mentre Ezio e Veronica prendono la decisione di non lasciare che la Venere affronti la vita come una ragazza madre. I due escogitano un modo per aiutarla... ma quale? Gloria intanto deve allontanarsi dai Colombo. Dopo la sfuriata di Veronica è costretta a rinunciare al suo amore forse per sempre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.