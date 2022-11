Il Collegio 7: Stasera la Quarta Puntata del docu-reality di Rai2

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le novità della terza puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera 1 novembre su Rai2 in prima serata.

Proseguono gli studi nel docu-reality di successo firmato Rai che appassiona i giovani spettatori. Va in onda stasera 1 novembre alle 21:20 su Rai2 la quarta puntata de Il Collegio 7 che porta i ragazzi protagonisti molto più indietro nel tempo di quanto non avessimo visto nelle stagioni precedenti: l'anno scolastico è quello del 1958.

Come abbiamo già visto nella puntate precedenti andate in onda le settimane scorse, l'importante novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti: gli scontri con il Preside e il corpo docenti, le simpatie e le antipatie verso gli altri collegiali e le gite fuori dal convitto. L'altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’“avviamento professionale”.

Il Collegio 7: anticipazioni della quarta puntata del docu-reality

Nella quarta puntata de Il Collegio è tempo di verifiche, sui banchi e tra i collegiali. Il tempo delle seconde possibilità sta per finire, ma non tutti i ragazzi sembrano averlo chiaro. Per festeggiare il decennale della Costituzione, il Preside organizzerà una giornata speciale e inviterà i collegiali a riflettere sui suoi principi fondamentali. Ma qualcuno avrà problemi addirittura a cantare l’inno.

Il tema dei diritti però appassionerà i ragazzi e sarà occasione per scoprire qualcosa di nuovo e svelare le loro aspirazioni e i loro ideali. Confrontarsi col cinema di ‘Pane, amore e fantasia’ non avrà altrettanto successo, mentre andrà meglio con un’altra pietra miliare di quegli anni: ‘Volare’ di Modugno.

Ma i nodi vengono al pettine e fra chi continua a voler trasgredire le regole, chi tradisce la fiducia concessa e chi rifiuta di studiare, all’orizzonte si profilano momenti molto difficili: la verifica di metà percorso incombe e i collegiali vivranno anche momenti di tensione fra loro. Alla fine non tutti saranno sicuri di poter proseguire la loro esperienza al Collegio, perché i voti parleranno chiaro.

Il Collegio 7: la foto con studenti e docenti protagonisti del programma

Gli studenti scelti per Il Collegio 7 avranno l'occasione dunque di rivivere gli anni '50, un periodo di grandi trasformazioni per il nostro Paese: inizia proprio allora il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l'Autostrada del Sole e "Volare" vince a Sanremo. Questi sono i nomi dei partecipanti che vedete nella foto in alto:

La quarta puntata de Il Collegio 7 va in onda questa sera 1 novembre 2022 su Rai2.