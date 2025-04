Fuochi d'artificio, la Resistenza vista dai ragazzi: una serie di Susanna Nicchiarelli in arrivo su Rai1

Anticipazioni TV

In tre serate con l'ultima prevista proprio la sera del 25 aprile, Rai 1 manderà in onda in prima serata una fiction che racconta la Resistenza al nazifascismo nei monti piemontesi dal punto di vista di quattro ragazzini volenterosi e appassionati. L'ha presentata la regista Susanna Nicchiarelli.

Una banda di ragazzini ingegnosi, pronti a rivendicare la fine dell’infanzia in cambio della libertà di costruirsi un futuro. Sembrano i Goonies, ma sono quattro piccoli e inconsueti protagonisti di una serie, o forse andando in onda su Rai1 dovremmo definirla fiction. Poco importa, ma Fuochi d’artificio presenterà due episodi in prima serata il 15, 22 e 25 aprile, con i primi due in anteprima su Rai Play dal 13 aprile. È un adattamento del romanzo omonimo di Andrea Bouchard, pubblicato da Salani, realizzato in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione.

Siamo nel 1944, nelle Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Quando scoprono per caso che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani con l'identità del fantomatico ribelle “Sandokan”. Tra pericoli e prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dal fascismo e dall’occupazione nazista.

Protagonisti sono quindi giovanissimi esordienti, Anna Losano (Marta), Luca Charles Brucini (Davide), Carlotta Dosi (Sara), Lorenzo Enrico (Marco), insieme ai due nonni di Marta, la strepitosa coppia Bebo Storti e Carla Signoris, oltre a Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, Francesco Centorame, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e tanti altri. Fuochi d’artificio è diretta da Susanna Nicchiarelli, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Marianna Cappi di questa produzione Fandango - Matrioska in collaborazione con Rai Fiction.

La serie è stata presentata dall’Auditorium Paco della Musica di Roma, all’interno della programmazione della Fondazione Musica per Roma e organizzata in collaborazione con Alice nella Città, in collegamento con ragazzi delle scuole di oltre 30 città simbolo della Resistenza. Presente, oltre a cast e autori, la partigiana Luciana Romoli, che proprio come i ragazzi raccontati in Fuochi d’artificio ha partecipato alla lotta di liberazione in quegli anni come staffetta.

“La Resistenza ha il valore simbolico della costruzione di una pace e democrazia che dura da ottanta anni”, ha detto Nicchiarelli, “un sacrificio che dobbiamo a quegli uomini e donne e a molti ragazzi e anziani. È stato un modo per uscire dall’odio, gli italiani erano stanchi della guerra e del regime fascista, di un’assenza di libertà. È una festa, come ricorda il titolo, Fuochi d’artificio. Non spoilero se dico che sappiamo come andò a finire e l’ultima puntata andrà in onda proprio il 25 aprile Il mio sogno è che riunisca sul divano insieme davanti al televisore nonni, figli e nipotini. Un bel momento della serie, per me, è quando Marta dice al fratello grande partigiano che alla fine della guerra non ci saranno più fucili. Lui gli risponde, prendendola in giro, che rimarranno solo canne da pesca. Marta ci rimane male, anche se dice una cosa sacrosanta: combattere perché non si combatta più in futuro. Ricordo quando anche io da piccola odiavo se mi si prendeva poco sul serio. Questo è il punto di vista di Fuochi d’artificio, come combattere per la libertà sia necessario, cercando in tutti i modi di portare avanti i valori della pace. Il 25 aprile è la festa di tutti, celebra la nostra democrazia e la nostra repubblica. Noi finiamo con Viva l’Italia di De Gregori, un inno all’Italia liberata e antifascista”.

Una guerra che racconta di vinti e vincitori, di chi era dalla parte giusta e chi no. Come aggiunge la regista, “dare umanità al nemico è il primo passo verso la pace. Il ricordo dell’essere umano lo devo al romanzo di Andrea Bouchard, che racconta il personaggio bellissimo, tragico ma anche buffo, del tenente tedesco, che si affeziona a Marta perché ha una figlia della stessa età. È un maestro di musica a scuola, che si è trovato a combattere, ma non è un SS. Come a molti, in caso di guerra, è capitato di dover combattere, anche se dalla parte sbagliata. È stato interessante come personaggio, scriverlo e adattarlo, ma anche lavorare con l’attore”.