Falcon Lake: Il Film TV esordio dell'attrice Charlotte Le Bon in esclusiva su RaiPlay dal 25 novembre 2023

La proposta streaming di RaiPlay si arricchisce di un nuovo titolo. Da domani, sabato 25 novembre 2023, arriva il Film TV Falcon Lake, Il racconto di un’estate misteriosa ed emozionante di due giovani, alle prese con i primi turbamenti amorosi.

Da domani, sabato 25 novembre 2023, l’offerta cinematografica di RaiPlay si arricchisce di un nuovo titolo. Arriva Falcon Lake, esordio dell’attrice canadese Charlotte Le Bon. Il Film TV, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Rai, è un racconto di formazione, dove i protagonisti – due adolescenti – conosceranno i primi tormenti dell’amore, durante una vacanza estiva sul lago Quebec. Scopriamo insieme la Trama:

Falcon Lake: ecco la Trama del Film TV da domani in esclusiva su RaiPlay

Le famiglie del tredicenne Bastien – interpretato da Joseph Engel – e della sedicenne Chloé – interpretata da Sara Montpetit – hanno deciso di trascorrere le vacanze estive sul lago Quebec. Hanno preso in affitto una baita che, secondo una leggenda, sarebbe infestata dai fantasmi. Questa diceria non ha però spaventato nessuno e tra Bastien e Chloé si crea subito un bel rapporto.

Bastien capisce però che quello che prova per la sua nuova amica, non è una semplice amicizia, è qualcosa di più. Nonostante la differenza di età, il ragazzo decide di indagare più a fondo sui suoi sentimenti e di provare a superare le inquietudini dell’adolescenza e di affrontare quel momento della vita in cui si cresce per diventare adulti.

Falcon Lake oltre a un racconto sentimentale è anche una storia che interseca silenzi, atmosfere oniriche e gotiche, in cui diventa vera protagonista l’educazione sentimentale di due giovani, pieni di quelle inquietudini tipiche delle loro età, in bilico tra la vita da bambini e quella degli adulti.