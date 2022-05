Eurovision Song Contest 2022: Stasera la Seconda Semifinale in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Non vorrete perdervi la seconda serata dell'Eurovision, giusto? Ecco quello che dovete sapere della competizione musicale.

Gli spettatori europei della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest sono in trepidante attesa della seconda semifinale in onda questa sera giovedì 12 maggio su Rai1, che proietterà i migliori artisti verso la finale del 14 Maggio. Come ben sappiamo la conduzione internazionale dello show è affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Questa edizione vede la partecipazione di 40 Paesi. Naturalmente l’Italia è in gara con la coppia Mahmood & Blanco con il brano Brividi, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Oltre che su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, la diretta dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Eurovision Song Contest: gli ascolti della prima semifinale

Sono stati 5 milioni 507 mila, con uno share del 27%, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. Un ottimo risultato che potrà essere confermato e probabilmente incrementato già stasera con la seconda serata. Molto alta anche la partecipazione degli spettatori sui social. Per entrare nella conversazione è bene usare i seguenti hashtag: #Eurovision2022 #ESC2022 #TheSoundOfBeauty

Eurovision Song Contest 2022: Il Volo è ospite della seconda serata

Questa sera il trio Il Volo, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sarà tra i protagonisti della seconda semifinale con Grande Amore, il singolo che nel 2015 all'ESC, quando il Volo ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione della competizione, si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto. L’esibizione risultò la più vista della serata, a riprova dell’entusiasmo e dell’affetto del pubblico eurovisivo nei confronti di tre grandi ambasciatori della musica italiana nel mondo, che tornano sul palco dell’Eurovision per una nuova emozionante performance.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone, ad esibirsi a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, ad essere ospiti nelle principali televisioni e festival in tutto il mondo.

Eurovision Song Contest 2022: la scaletta della seconda serata

Quella che segue è la scaletta ufficiale della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest secondo l'uscita sul palco dei cantanti in gara:

Finlandia The Rasmus - Jezebel Israele Michael Ben David - I.M Serbia Konstrakta - In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli - Fade To Black Georgia Circus Mircus - Lock Me In Malta Emma Muscat - I Am What I Am San Marino Achille Lauro - Stripper Australia Sheldon Riley - Not The Same Cipro Andromache - Ela Irlanda Brooke - That's Rich Macedonia del Nord Andrea - Circles Estonia Stefan - Hope Romania WRS - Llámame Polonia Ochman - River Montenegro Vladana - Breathe Belgio Jérémie Makiese - Miss You Svezia Cornelia Jakobs - Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi - Lights Off Germania Malik Harris - Rockstars Spagna Chanel - SloMo Regno Unito Sam Ryder - Space Man

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 va in onda Stasera su Rai1.