Chi può batterci?, stasera su Rai1 il game show di Marco Liorni

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 14 giugno 2025, torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni.

Oggi, sabato 14 giugno torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show - prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine - condotto da Marco Liorni, pronto a rimettersi in gioco in tre nuove puntate dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Chi può batterci?, stasera torna il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni

“Chi può batterci? torna con il secondo appuntamento con il gioco per famiglie guidato da Marco Liorni e realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine e si conferma un format capace di unire leggerezza e coinvolgimento grazie alla competizione tra la squadra delle celebrità – con Marco Liorni nel doppio ruolo di conduttore e concorrente – e i 101 sfidanti del pubblico in studio.



In questa nuova manche, il team vip schiera Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale, pronti a mettersi in gioco. In uno studio completamente rinnovato, si giocano round a tema cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana che si alternano a prove imprevedibili, in cui intuito e rapidità fanno la differenza.

A tenere alta la tensione è la sfida finale, in cui il miglior concorrente della serata tenterà l’impresa impossibile: battere, uno dopo l’altro, tutti e sei i vip. A vigilare sulle regole e animare il ritmo, Franky, voce fuori campo già diventata un cult tra gli spettatori.

La seconda puntata di Chi può batterci? ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1