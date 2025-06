Chi può batterci?, stasera su Rai1 il game show di Marco Liorni

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 7 giugno 2025, torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni.

Dopo una speciale anteprima andata in onda a settembre, da sabato 7 giugno torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show - prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine - condotto da Marco Liorni, pronto a rimettersi in gioco in tre nuove puntate dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Un’evoluzione che racconta lo show con uno sguardo nuovo, contemporaneo e calibrato per il prime time. Sarà un’esperienza coinvolgente e dinamica, in cui una squadra composta da sei vip capitanata da Marco Liorni, affronterà in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio. Nella prima puntata la squadra di Marco Liorni sarà composta da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini.

Una sfida unica nel suo genere: Marco Liorni, in un inedito doppio ruolo di conduttore e giocatore, guiderà il suo team tra quiz, intuizioni brillanti e colpi di scena. Il programma si articola in diverse manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti. Tutto si svolge in un clima di leggerezza e spettacolo, con una narrazione dinamica e aperta alla partecipazione del pubblico da casa.

Grande suspense, poi, nella sfida finale: il miglior concorrente della serata affronterà, uno dopo l’altro, i sei agguerriti componenti della squadra vip. Solo battendoli tutti potrà aggiudicarsi il jackpot in palio. Riuscirà nell’impresa? O gli sarà sbarrata la strada verso la vittoria?

A fare da arbitro imparziale sarà Franky, una voce fuori campo, che dall’alto guiderà il gioco: farà domande, svelerà risposte e interagirà con i protagonisti con una buona dose di ironia e complicità.

“Chi può batterci?” è un programma che mescola gioco, spettacolo e intelligenza emotiva, riportando al centro dell’intrattenimento il valore della sfida collettiva e della partecipazione. Un’occasione per divertirsi, riflettere e – perché no – provare a battere i propri limiti, insieme.