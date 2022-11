Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera - domenica 6 novembre 2022 - nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 6 novembre 2022

Grande ospite di questa sera di Che Tempo che Fa, Ornella Vanoni. La cantante è l’artista italiana con la carriera in assoluto più longeva con quasi settant'anni di attività ininterrotta e considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia. Dopo il rinvio dovuto a un incidente, la Vanoni nei prossimi mesi sarà in tour in tutta Italia con Le Donne e la Musica, accompagnata da una band composta da sole donne.

"Io ritengo che invecchiare sia bello solo se tu tiri fuori quel lato nascosto, che è quello infantile!"



- Questa sera @OrnellaVanoni vi aspetta a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre 📺



pic.twitter.com/QlOJXeRXxC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 6, 2022

A seguire: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano, in uscita con il nuovo romanzo Cuore puro; Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, nelle librerie dall’8 novembre prossimo con il nuovo libro intitolato La disperata ricerca d’amore di un povero idiota. E ancora: il direttore de La Stampa Massimo Giannini; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Marco Damilano, su Rai3 con la striscia di approfondimento quotidiano Il cavallo e la torre.

A chiudere la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti di oggi: Serena Dandini, autrice di Cronache dal Paradiso, in libreria dal 9 novembre; Aka7even; Gabriele Cirilli; Simona Ventura, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, la coppia iridata del nuoto artistico italiano che agli ultimi Mondiali di Budapest ha conquistato per due volte l’oro nel duo misto e infine Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.