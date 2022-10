Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera - domenica 30 ottobre 2022 - nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 30 ottobre 2022

Ospite in esclusiva, la leggenda del basket Magic Johnson, a 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona. L’iconico numero 32 dei Los Angeles Lakers è considerato uno dei migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi. Nella sua carriera ha vinto 5 titoli NBA e un titolo NCAA con Michigan State ed è stato eletto 3 volte miglior giocatore delle finali NBA e 3 volte miglior giocatore della stagione regolare. Da decenni è Impegnato nel sociale; nel 1991, anno in cui ha contratto l’HIV, ha dato vita alla “Magic Johnson Foundation” per raccogliere fondi per la lotta contro il virus e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura.

Ospite di Fazio anche Maurizio Costanzo, che festeggia il 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show ed è in libreria con il nuovo libro intitolato Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti. E ancora, stasera ci saranno: il neoeletto deputato Aboubakar Soumahoro; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Il climatologo Luca Mercalli; l’economista Tito Boeri; Giovanni Floris, nelle librerie con il nuovo romanzo intitolato Il Gioco; Marco Damilano, su Rai 3 con la striscia di approfondimento quotidiano Il cavallo e la torre; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Gli ospiti di oggi saranno: il nuovo fuoriclasse dell’atletica leggera italiana Mattia Furlani, Medaglia d’Oro sia nel salto in alto che nel salto in lungo agli ultimi Europei under 18 a Gerusalemme; Cristiano Malgioglio; Raul Cremona; Simona Ventura e Francesco Paolantoni.

