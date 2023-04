Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Questa sera - domenica 23 aprile 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 23 aprile 2023

Tra gli ospiti della puntata di oggi ci saranno: il Ministro della Giustizia Carlo Nordio; Lorenzo Jovanotti che, da lunedì 24 aprile torna su RaiPlay con Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2, un docutrip in 22 puntate nel quale attraversa in bicicletta il Sudamerica: una lunga pedalata di 3500 km – e 50mila metri di dislivello - dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia, dall’Oceano alla mitica Macondo; Luca Argentero, nelle librerie con il suo primo romanzo intitolato Disdici tutti i miei impegni; Rossana Moretti Luttazzi, Presidente della Fondazione Lelio Luttazzi e autrice del libro Una storia d’amore e di lucida follia - A mio marito Lelio Luttazzi, in uscita per il centenario dalla nascita del Maestro, a cui è dedicato anche il disco Lelio Luttazzi – oltre il blu; la staffetta partigiana Teresa Vergalli, che ha portato la sua testimonianza nel nuovo saggio Una vita partigiana; Massimiliano Pani, produttore e co-arrangiatore del nuovo album di Mina Ti amo come un pazzo. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il CEO di Moderna Stéphane Bancel; il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Ferruccio de Bortoli.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti, a pochi giorni dal rientro dagli Europei di Antalya (Turchia), gli atleti della Nazionale di Ginnastica artistica maschile: la squadra composta da Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi e Mario Macchiati, vincitrice della Medaglia d’Oro nel concorso generale a squadre, primo titolo di sempre per l’Italia maschile in questa specialità, e Carlo Macchini, vincitore della Medaglia d’Argento individuale alla sbarra, un podio che mancava all’Italia dal 2007 con Igor Cassina; Stefano De Martino, in tv dal 25 aprile con la terza edizione di Bar Stella su Rai2; Mara Maionchi; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche Massimiliano Pani.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.