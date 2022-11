Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 5 al 10 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful dal 5 al 10 dicembre 2022 ci rivelano che a Villa Forrester scoppierà una vera e propria guerra. Ridge, furioso per aver scoperto la sua matrigna tra le braccia di Carter, intimerà a Quinn di andarsene ma, in cambio, otterrà una reazione totalmente inaspettata da parte di Eric. Intanto alla Forrester Creations, Steffy si accorgerà che Thomas sta cominciando a provare un certo interesse per Paris. La sorella di Zoe riuscirà a far dimenticare Hope allo stilista?

Anticipazioni Beautiful: Ridge affronta Eric e Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful dal 28 novembre al 3 dicembre ci hanno già rivelato che Ridge scoprirà da Justin del tradimento di Quinn. Senza dare il tempo al Barber di raccontargli tutta la storia, il Forrester correrà alla villa di famiglia per affrontare suo padre e la sua fedifraga moglie, desideroso di mettere in chiaro una volta per tutte la situazione. Lo scontro con Eric e la Fuller si rivelerà molto duro e il capofamiglia sarà costretto a rivelare al figlio dei suoi problemi sessuali. È per questo disturbo che ha pregato Quinn di non rinunciare al sesso e l'ha spinta, lui, tra le braccia del Walton. Ridge non vorrà sentire ragioni e senza più alcun freno urlerà contro la sua matrigna, intimandole di andarsene immediatamente. Ma il risultato sarà ben altro.

Beautiful Anticipazioni: Eric caccia di casa Ridge

Ridge urlerà come un pazzo contro Eric e Quinn e finirà per perdere completamente il controllo di sé stesso. Stanco dei tradimenti della Fuller e stanco di vedere il suo papà soffrire, lo stilista intimerà alla donna di andarsene. Quinn deve sparire immediatamente e deve farlo subito mentre Eric deve riprendere il controllo della sua vita e liberarsi delle inutili zavorre. Le Anticipazioni di Beautiful dal 5 al 10 dicembre 2022 ci rivelano che il Forrester senior non solo non accetterà i consigli del figlio ma sarà talmente stanco che lui – e sua moglie – si mettano in mezzo alla sua vita, che gli chiederà molto poco gentilmente, di uscire da casa sua e di sparire dalla sua vista. Eric prenderà le difese di Quinn e sceglierà di mantenere fede alle loro promesse. Ridge se ne andrà, senza poter fare nulla per evitarlo ma giurando di ottenere quello che vuole, prima o poi. Intanto Brooke, venuto a sapere della disfunzione erettile del suo ex marito, ringrazierà Katie per essergli così vicino e le chiederà di vegliare sempre su di lui, come solo lei sa fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas si interessa a Paris

Nelle puntate in onda dal 5 al 10 dicembre su Canale5, vedremo anche un Thomas completamente diverso. Dopo aver passato del tempo con Hope sia a casa con Douglas che in ufficio per la creazione dei nuovi abiti, il ragazzo dimostrerà sempre di più di essersi lasciato alle spalle la sua ossessione per la Logan. Questo rincuorerà non soltanto Hope e Liam ma anche Steffy, che confesserà alla sorellastra di essere in pensiero per il fratello e di volerlo vedere felice, accanto a una donna giusta per lui. E le cose potrebbero davvero andare come spera. Thomas infatti, complice un consiglio molto intelligente dato per un abito appena realizzato da lui, comincerà a interessarsi a Paris. Il figlio di Ridge inizierà a lodare le grandi doti intuitive e creative della sorella di Zoe e, dopo essersi scusato con lei per quello che ha fatto alla sorella, non riuscirà a trattenersi dal vederla sotto una luce completamente diversa e dal sentire una cocente gelosia nei confronti di Zende. Ma sarà quando la vedrà e ascolterà cantare l'inno nazionale sul campo di baseball, in TV e durante una partita dei Dodgers, che ne rimarrà stregato. Tutto questo davanti a una Steffy divertita e soddisfatta. Paris potrebbe essere la persona giusta per andare avanti!

