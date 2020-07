Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2020: Thomas minaccia Emma, "Non andrai da nessuna parte"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 15 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas minaccia Emma quando scopre che la ragazza vuole corre da Hope per dirle di Beth.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5 vediamo che Emma, scoperta la verità su Beth, vuole rivelare a tutti la verità. Thomas è però pronto a dissuaderla e utilizzerà ogni metodo per tapparle la bocca. Xander, ora che anche la Barber è a conoscenza del loro segreto, spinge ancora di più Zoe a parlare con Hope. Il ragazzo si mostra sempre di più l'anello debole della catena di questo complotto e solo il pensiero della sua fidanzata in prigione, lo ferma dal non correre dalla Logan.

Emma corre a informare Hope che Beth è viva in questa puntata di Beautiful del 15 luglio 2020

Emma ha scoperto che Beth è viva e per lei è un vero e proprio shock. La ragazza è convinta che Hope debba sapere la verità e si stupisce che Xander e Zoe non siano ancora corsi a informarla. Se loro non l'hanno fatto, ci penserà lei. La Barber si mette quindi subito alla ricerca della figlia di Brooke all'interno della Forrester ma nel suo cammino si imbatte in Thomas. Il ragazzo l'ha sentita gridare a gran voce il nome di Hope e ha intuito che sappia qualcosa.

Anticipazioni Beautiful: Emma contro Thomas

Thomas porta Emma in una stanza isolata e i due cominciano a litigare. Il Forrester racconta alla ragazza i suoi piani d'amore con Hope e la “prega” di non correre a informare nessuno di quello che ha appena scoperto. Emma sostiene che la Logan debba sapere che sua figlia è viva, pur rendendosi conto che la verità potrebbe fare del male a Steffy e allo stesso Thomas. Il Forrester perde la pazienza e comincia a farsi minaccioso.

Beautiful Anticipazioni: Pam salva inconsapevolmente Emma

Thomas comincia a farsi pericoloso. Il ragazzo urla a Emma di farsi da parte e di non permettersi di informare nessuno del fatto che Beth sia viva. La ragazza è però di ben altro parere e correrà a informare Hope. Il Forrester le promette di fermarla costi quel che costi ma prima che la conversazione acquisti toni ben più spaventosi, Pam irrompe nella stanza per informare Thomas di un lavoro urgente per la Forrester Creations. Emma ne approfitta e scappa via ma con il figlio di Ridge il conto è ancora aperto.

