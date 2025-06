Avanti un altro: stasera su Canale 5, il terzo speciale del game-show

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 5 giugno, su Canale 5, terzo appuntamento in prima serata con Avanti un Altro! il celebre game-show prodotto da RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italye e giunto alla 14°edizione.

Nel corso della serata andranno in onda due nuove puntate, con interminabili file di concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Il “salottino” sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Nel cast moltissimi personaggi, tra cui la Dottoressa Maria Mazza, Flavia Vento, nel ruolo del “Vento del mistero”, Horror, XXXL, il Coreografo, l’Idraulico e tanti altri. Non mancheranno il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Laura Cremaschi e la Bona Sorte Viviana Vizzini.

Come di consueto, nel gioco finale, per vincere, sarà necessario dare tutte risposte sbagliate.

Tutti i personaggi di “Avanti un altro!” sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania.

La terza puntata di Avanti un altro, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5