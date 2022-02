Amici 21, anticipazioni: un allievo molto amato eliminato

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nello speciale di Amici in onda domani, domenica 6 febbraio 2022.

Oggi è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani, domenica 6 febrario 2022. Ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento con il talent, diffuse dal portale del Vicolodellenews. Ospite della puntata, il regista e attore romano, Carlo Verdone.

Carlo Verdone che ha giudicato la gara tra i cantanti.

Alex e Sissi voto 10 Aisha e Calma 9,5 Lda e Albe 8,5 Crytical 8

E’ stata fatta una sfida-comparata tra Alex e Calma su una canzone di Bon Jovi e ha vinto Alex. Sono stati giudicati da Vanessa Incontrada. Tornando al banco Calma ha abbracciato Alex e sorridendo gli ha detto “1 a 1”.

La Celentano voleva Mattia subito in sfida ma lui non è ancora guarito al 100% quindi hanno dovuto rimandare e pertanto la maestra ha deciso di assegnare comunque un banco al nuovo ballerino Leonardo.

Cosmary eliminata perché messa in sfida dalla Peparini e a giudicare Garrison. E’ entrato lo sfidante ballerino di hip hop che sarà allievo di Veronica. Alex è uscito dalla studio per riprendersi e salutare in separata sede la sua ballerina. Appena saputo della sfida si è messa a piangere perché ha avuto poco tempo per lavorare essendo stata male. Ha ballato un pezzo sui tacchi e poi un improvvisazione moderna.

Gara n. 1 dei ballerini sulla “Versatilità” giudicata da Anbeta con classifica finale così composta:

Carola voto 8 Dario Alice Serena Christian

Gara n.2 dei ballerini su “Tecnica di Modern” giudicata da Anbeta con classifica finale così composta:

Dario e Carola Alice Serena Christian

Carola vincitrice prova Tim

Christian vincitore prova Oreo

Lda, Alex e Luigi hanno vinto nella gara degli inediti e hanno avuto l’opportunità di cantarli oggi in studio. Il più votato verrà passato su RTL 102.5 (Federica Gentile in studio per rappresentare la radio). Purtroppo Luigi non era presente in studio. La classifica del televoto da casa è stata:

Alex

Lda

Luigi

Albe

Crytical

Sissi

Aisha

Calma

I ragazzi hanno dovuto fare una classifica su chi secondo loro merita di andare al serale:

Alex Sissi Lda Luigi Crytical Aisha Albe Calma

C’è stata una terza classifica sui cantanti stilata da Ron.

