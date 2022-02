Amici 21, anticipazioni: altri quattro allievi accedono al serale

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nello speciale di Amici in onda domani, domenica 27 febbraio 2022.

Oggi è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani, domenica 27 febbraio 2022. Ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento con il talent, diffuse dal portale AmiciNews:

I ragazzi ammessi al serale di Amici sono : Serena, Aisha, Albe, John Erik.

Dopo i ballerini Carola Puddu, Dario e Michele e i cantanti Sissi e Alex, altri due cantanti e due ballerini hanno conquistato l’ambito traguardo: l’accesso al serale che dovrebbe iniziare da sabato 19 Marzo.

I cantanti che non hanno ancora ottenuto la maglia hanno partecipato a due gare. La prima, “cover”, in cui sono stati giudicati da Il Volo, e quella tecnica davanti al maestro Adriano Pennino. A ottenere l’accesso, sono stati Albe per la squadra di Anna Pettinelli e Aisha per la squadra di Lorella Cuccarini.

Anche i ballerini hanno affrontato una sfida davanti a tre giudici di tre stili diversi. A giudicare gli allievi sono stati Emanuel Lo, Gabriele Rossi e Massimiliano Sodini. A ricevere il tanto agognato (e sudatissimo) “sì” sono stati John Erik, allievo di Veronica Peparini e Serena, alunna di Raimondo Todaro.

Questa la classifica cover giudicata da Il Volo:

1) Aisha

2) LDA Luigi

3) Albe

4) Gio Montana

5) Calma

Questa invece la classifica del maestro Pennino:

1) Aisha, Luigi e LDA

2) Albe

3) Calma

4) Gio Montana

Per la gara Oreo ha vinto il premio Albe.

Per la gara TIM ha vinto Aisha.

Questa la classifica ballo:

1) Serena e John Erick

2) Leonardo

3) Christian

4) Alice

5) Nunzio

Luigi e LDA sono arrivati nuovamente primi anche questa settimana ma Rudy Zerbi non gli ha ancora assegnato la maglia del serale.

