Verissimo, Soleil Sorge, in lacrime parla della recente scomparsa della mamma Wendy [VIDEO]

Soleil Sorge è stata ospite oggi da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ricordato la madre Wendy, scomparsa a giugno dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’ex gieffina ha raccontato con voce ferma e commossa il percorso della donna e il modo in cui ha vissuto la malattia, rivelando dettagli struggenti sul loro rapporto.

Soleil Sorge a Verissimo: il racconto commovente della perdita della madre Wendy

Per Soleil la madre era il punto di riferimento assoluto: "Per me era tutto", ha detto, spiegando che avverte ancora la sua presenza "dietro le luci, in ogni passo che faccio£. Ha definito Wendy "una madre straordinaria, un essere umano incredibile", e ha ricordato che la malattia l’ha colpita quando lei era ancora adolescente: a 13 anni Wendy ricevette la diagnosi di tumore al seno e dovette combattere la malattia in due differenti momenti della sua vita.

Soleil ha raccontato come la madre affrontò ogni cura con determinazione, sempre alla ricerca di nuove terapie, e come non si sia mai arresa: "L’ho sempre vista combattere senza mai abbandonarsi un attimo". Nonostante questa tenacia, la malattia si è poi estesa — fino a coinvolgere fegato e ossa — e i medici comunicarono che il tempo a disposizione era limitato. Wendy, però, scelse di non rivelare la gravità della situazione alla figlia, per proteggerla: "Se lo sapeva, non me l’aveva detto", ha raccontato Soleil, spiegando che la nonna venne informata dai medici.

Soleil ha ammesso che, pur sapendo della progressione della malattia, restano aspetti che la lasciano incredula: rivedendo i fatti alla luce della consapevolezza della madre, tutto assume una connotazione ancora più intensa. Purtroppo, la donna si è spenta negli Stati Uniti, dove si era recata per sottoporsi ad alcune cure; Soleil non è riuscita ad essere con lei negli ultimi momenti. "Mia mamma era negli USA per fare delle cure. Si è spenta il giorno prima del mio volo — avevo programmato di andare, ma non ho fatto in tempo", ha detto, parlando del rimpianto di non averla potuta salutare di persona.

La paura più grande di Soleil era quella di perdere i suoi genitori, e quel timore si è materializzato. Al dolore si accompagna però il conforto del ricordo dell’ultimo saluto: un abbraccio e una frase che per loro era consueta, quasi un rituale. "Ci siamo dette “al prossimo volo, ti amo”— parole semplici ma cariche di significato che Soleil sente giuste come ultimo commiato. E nella sua elaborazione del lutto, lei cerca un senso, una traccia di qualcosa che trascenda la perdita: se esiste un’energia oltre la vita, nulla è accaduto per caso.

Soleil ha voluto rendere omaggio a Wendy non solo come madre, ma anche come esempio di coraggio e dignità di fronte alla malattia. Il suo racconto a Verissimo è stato un messaggio di amore, dolore e riconoscenza, che ha toccato il pubblico e ricordato la fragilità — e la forza — dei legami familiari.