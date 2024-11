Verissimo, Cristiano Malgioglio svela: "Sarò sul set di Beautiful a gennaio"

News VIP

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha raccontato della sua vita e della sua carriera e ha svelato che sarà nella popolare soap Beautiful per un cameo!

Oggi, domenica 24 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo: ospite del talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha rivelato che a gennaio sarà sul set di Beautiful, la popolare soap statunitense, per girare alcune scene.

Verissimo, Cristiano Malgioglio reciterà in alcuni episodi di Beautiful

Questo pomeriggio, Cristiano Malgioglio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e lì ha ripercorso alcuni momenti molto importanti della sua vita e della sua carriera. Il paroliere ha raccontato della tragica perdita della sorella Filippa, un evento che ha portato l'ex giudice di Amici alla commozione. Malgioglio ha definito la sorella "una costola della mia vita" e di come sia ancora molto doloroso per lui parlarne, essendo trascorse solo poche settimane dalla sua dipartita: "Era l’unica sorella che mi era rimasta, era la bussola della mia vita".

Malgioglio ha anche rivelato che presto sarà sul set di Beautiful per girare alcuni episodi della nota soap! Il paroliere ha rivelato che ha una pronuncia orrenda e che non è molto fluente in inglese, ma che nonostante questo i produttori gli hanno chiesto di prendere parte alla Soap. Malgioglio ha rivelato che interpreterà la parte di un antagonista: "Ma io sono cattivo solo in scena!" ha scherzato.

Per lui, c'erano anche i messaggi di alcune delle attrici di Beautiful, Katherine Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke Logan e Bridget Forrester, che hanno mandato i loro saluti e affetto al paroliere, dicendogli che non vedono l'ora di vederlo e poter condividere insieme il set.

Verissimo, Cristiano Malgioglio rivela di essersi sottoposto a un intervento di blefaroplastica

Il paroliere ha anche rivelato che, recentemente, si è sottoposto a un intervento di blefaroplastica e che, dopo averlo nascosto per qualche tempo, ha deciso di rivelarlo in tv. L'operazione, ha spiegato Malgioglio, è stata necessaria anche per motivi di salute, poiché la luce gli dava problemi agli occhi. Ironicamente, Cristiano Malgioglio ha aggiunto che sarebbe stato meno costoso comprare un monolocale, visto il costo dell'intervento!

Dato che il paroliere si è presentato in tv con gli occhiali, è stato spontaneo chiedergli se li indossasse perché sentiva ancora fastidio per il post-operatorio, ma Malgioglio ha sorpreso il pubblico e la conduttrice mostrando che gli occhiali...non avevano le lenti.

La spiegazione è seguita subito dopo: Malgiogli oha ammesso che ha sempre indossato gli occhiali e che senza non si sente sé stesso: "Sono abituato con gli occhiali, ma come potete vedere non ci sono le lenti qui. Ho bisogno di sentire qualcosa sul viso".

