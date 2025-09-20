Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 20 e Domenica 21 settembre 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno Alex Baudo dopo la scomparsa del padre Pippo Baudo, poi Simona Ventura pronta al debutto come conduttrice del Grande Fratello, poi Soleil Sorge, Andrea Bocelli che arriva al cinema con un film sulla sua vita.

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 20 settembre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 20 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista in esclusiva Alex Baudo che parlerà per la prima volta, dopo scomparsa di suo padre Pippo e il clamore mediatico che ne è derivato. A Verissimo, il racconto di vita e di famiglia di Alessandra Mussolini, in libreria con “Benito – Le rose e le spine”. Spazio poi alla carriera di Maria Grazia Cucinotta al cinema con la commedia “Esprimi un desiderio”, ma anche al momento delicato che sta vivendo l’ex gieffina Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. Infine, ospite della puntata, Özge Özpirinççi ovvero l’attrice turca che interpreta Bahar nella soap La forza di una donna, in onda su Canale 5.

Verissimo Anticipazioni domenica 21 settembre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 21 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie il maestro Andrea Bocelli, da domenica 21 settembre nelle sale di tutto il mondo con “Andrea Bocelli: Because I Believe”, film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Con lui, in studio, anche la moglie Veronica. Spazio poi alle emozioni di Simona Ventura, pronta al debutto come conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello, che torna su Canale 5 dal 29 settembre. Largo poi all’intervista ritratto di Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film “Duse”. A Verissimo la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Infine, sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.

