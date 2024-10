Verissimo, Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni e il rapporto con la figlia Celine

News VIP

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, sabato 19 ottobre 2024, Alessandro Basciano ha rivelato come sono ora i suoi rapporti con Sophie Codegoni, madre della figlia Celine. Ecco il suo racconto!

Dopo essere stato protagonista a Verissimo di diversi botta e risposta con Sophie Codegoni, l'ex gieffino Alessandro Basciano è tornato in trasmissione su Canale5 oggi, sabato 19 ottobre 2024, per raccontare a Silvia Toffanin in che rapporti è ora con l'ex compagna e madre della figlia Celine.

Verissimo, Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni: "Il nostro è stato un grande amore, ho sofferto di depressione"

Alessadro Basciano è tornato a raccontare della fine della sua storia d'amore con Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine. Nella precedente edizione gli ex gieffini erano stati ospiti di Silvia Toffanin per lanciarsi pesanti accuse reciproche che hanno esacerbato i rapporti e hanno spinto il dj, a detta sua, a soffrire di depressione e ad intraprendere un percorso di terapia. L'ex concorrente del GFVip ha rivelato che, dopo i pesanti attacchi e insulti che lui e l'ex compagna si erano rivolti, la sua immagine pubblica ne aveva risentito, anche nel privato. E, dato il periodo difficile che stava vivendo, aveva deciso di chiedere aiuto:

"Avevo una forma di depressione, con attacchi di panico e di ansia durante la notte"

Basciano è tornato a parlare anche della storia d'amore con Sophie Codegoni: un rapporto iniziato nella Casa del GFVip, proseguito anche al di fuori del reality e che aveva portato l'ex gieffino a una romantica proposta di matrimonio sul tappeto rosso di Venezia e alla nascita della loro bambina, la piccola Celine Blue. Riguardo al rapporto con l'ex, Basciano ha raccontato che hanno finalmente trovato un equilibrio come genitori. Hanno entrambi compreso di dover mettere da parte la rabbia e il dolore che si erano rivolti per il bene della loro bambina. "Abbiamo trovato una serenità e un equilibrio come genitori, ora posso anche vedere più spesso mia figlia" ha dichiarato Basciano, per poi aggiungere: "ma non siamo una coppia, lì dobbiamo maturare ancora. Per essere una coppia devi stare prima bene con te stesso, perché non porti più rabbia e rancore. L'amore ha mille sfaccettature".

Alla domanda se ancora provi qualcosa per Sophie, Basciano ha riso e si è limitato a dichiarare che l'amore ha mille sfaccettature e che a oggi non sono più una coppia. Eppure, prosegue, sarebbe ipocrita da parte sua ammettere di non provare alcun sentimento per Sophie, visto il legame che ancora li unisce: la loro Celine.

Verissimo, Alessandro Basciano confessa: "Celine è stata male, ci siamo spaventati"

L'ex gieffino ha poi raccontato che, mentre erano entrambi a Parigi, la piccola Celine ha avuto un malore: la madre di Sophie l'aveva chiamato per comunicargli che la piccola non respirava più e aveva necessità dell'ossigeno. Su questa vicenda, Basciano ha raccontato di aver avuto il più grande spavento della sua vita: "Ho perso 35 anni di vita, non ho mai provato una paura del genere". L'ex gieffino ha rivelato che la piccola è stata ricoverata a causa di una convulsione febbrile, ma che non ha avuto altre conseguenze e ora sta bene.

Su di lui, Basciano ha poi ammesso di essere maturato molto, grazie anche alla terapia, ma che al momento ha bisogno di concentrarsi su sé stesso ancora e che ha bisogno di essere presente per i suoi figli e impegnarsi nel lavoro. L'amore? Per ora non ha intenzione di impegnarsi con nessuna, in virtù del suo impegno come padre e per il lavoro. Inoltre, ammette che sente ancora un legame con Sophie, con la quale c'è ancora una certa attrazione fisica:

"Il nostro è stato un amore forte, puro, senza limiti, però dobbiamo ancora maturare sotto certi aspetti. A noi è successo di cadere, perché non siamo stati in grado di gestire tutto. Abbiamo accellerato le tappe, anche se volutamente. Questo mondo è pieno di distrazioni, di situazioni ambigue, di situazioni che ti destabilizzano, noi siamo cascati in una trappola e non ci siamo posti limiti e non ci siamo rispettati. Abbiamo però capito che questo gioco non è valso la candela e a oggi abbiamo realizzato i nostri errori"

Sul flirt estivo di Sophie Codegoni con Aaron Piper, Basciano ammette di aver provato un certo fastidio e di essere rimasto deluso da questa situazione: "Sarei stato un po' più attento, anche se non eravamo più insieme". Sul suo futuro, Alessandro Basciano ammette che ora sono entrambi destabilizzati e che hanno bisogno di maturare entrambi prima di potersi dare una chance come coppia.